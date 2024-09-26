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В день увольнения Дмитрия Чернейко в комитете по труду прошли обыски

Силовики пришли с обыском в кабинет председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко в день его увольнения, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски прошли 25 сентября. Кабинет господина Чернейко поздним вечером изучали сотрудники Следственного комитета. Силовики также общались с самим чиновником.

По информации издания, возбуждено дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Пока что адвокат экс-главы комитета не прокомментировал произошедшее.

Ранее сообщалось, что в Смольном подготовили распоряжение об увольнении Дмитрия Чернейко.

Татьяна Титаева

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