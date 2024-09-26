У метро «Ладожская» откроется гостиница на 300 мест

Федеральный девелопер Glorax 1 декабря откроет апарт-отель на 300 мест на пр. Энергетиков, 2, в рамках многофункционального комплекса GloraX Заневский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Помимо апартаментов гостиничного типа в состав проекта входят также 700 апартаментов для проживания и жилой дом бизнес-класса на 494 квартиры.

Объект расположен в шаговой доступности от ст.м. «Ладожская». Комплекс был введен в эксплуатацию летом этого года. Гостиничный корпус проекта в данный момент проходит государственную сертификацию как 4-звездочный отель. Обслуживание апарт-отеля осуществляет входящая в структуру GloraX– управляющая компания 25/7.

По словам генерального директора УК Николая Паны, посетителям апарт-отеля будут доступны ресторан и спортивный зал на первом этаже гостиницы. Операторы ресторанной и спортивной функций МФК пока не раскрываются.

Девелоперская активность по запуску новых апарт-проектов снижается, отмечают аналитики GloraX. В этом году в Санкт-Петербурге в продажу вышло всего пять проектов общей площадью 35,3 тыс. кв. м. С января по август 2023 года объем предложения апартаментов пополнился на 64 тыс. кв. м. Спрос на апартаменты при этом остается стабильным, количество сделок с апартаментами в январе-августе увеличилось на 7%.

Александра Тен