Дмитрий Чернейко покидает должность главы комитета по труду Петербурга

Кресло председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга покидает Дмитрий Чернейко. По информации «Фонтанки», правительство города подготовило соответствующее распоряжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сам чиновник, комментируя кадровые вопросы, обратил внимание на свой возраст. Господину Чернейко 65 лет. Пока что он планирует потратить освободившееся время на отдых, не задумываясь на данный момент о дальнейших планах.

Дмитрий Чернейко занял пост главы комитета в январе 2012 года. До этого чиновник управлял департаментом Федеральной службы занятости, преподавал в нескольких городских вузах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Евгений Петров стал врио главы Фонда капительного ремонт после Дмитрия Шутова.

Татьяна Титаева