Setl получил разрешение начать реконструкцию на Рижском

ООО «Цесма», дочерняя компания Setl Group, получило разрешение на реконструкцию двух зданий на Рижском проспекте, 26, где девелопер планирует построить ЖК на 417 квартир. Реализация проекта, который начинался еще три года назад, столкнулась с протестами градозащитников, а один из домов (дом Лапина), входящий в периметр будущей застройки, стал вещдоком в рамках уголовного дела, которое СК возбудил против должностных лиц КГИОП. Аналитики говорят, что последний раз рынок в этой локации пополнялся в мае 2024 года, а с учетом исчерпания земельного банка в центральных районах Петербурга спрос на жилье здесь будет высоким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дочерняя структура Setl Group — ООО «Цесма» получила от Гостройнадзора разрешение на реконструкцию двух дореволюционных зданий на Рижском проспекте 26 (на фото)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дочерняя структура Setl Group — ООО «Цесма» получила от Гостройнадзора разрешение на реконструкцию двух дореволюционных зданий на Рижском проспекте 26 (на фото)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дочерняя структура Setl Group — ООО «Цесма» — получила от Гостройнадзора разрешение на реконструкцию двух дореволюционных зданий на Рижском проспекте, 26б: Механического и меднолитейного завода В. Т. Однера (переулок Лодыгина, 4) и соседнего дома, построенного по проекту техника Г. И. Котенкина (Курляндская улица, 5). Объекты расположены в квартале, ограниченном Рижским проспектом, Ревельским переулком, переулком Лодыгина и Курляндской улицей, где Setl Group планирует возвести «ЖК на Рижском».

ООО «Цесма» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с февраля 2003 года. Единственным учредителем компании является ООО «Сэтл», основным владельцем которого, в свою очередь, выступает ООО «Сэтл Групп» Максима Шубарева, Яна Изака и Ильи Еременко.

Setl Group реализует «ЖК на Рижском» с 2021 года. Тогда проект получил заключение КГИОП о его соответствии требованиям режима использования земель в границах объединенных зон охраны ОКН. Документ обязывал застройщика сохранить два дореволюционных здания на Рижском проспекте, 26б, и позволял снос входящего в границы будущего ЖК исторического дома на Рижском проспекте, 26а, известного как дом Лапина. В ноябре был согласовал архитектурно-градостроительный облик ЖК.

В апреле 2022 года «Цесма» направила в Госстройнадзор уведомление о демонтаже здания, но получила отказ из-за отсутствия разрешения на строительство, которое необходимо для выдачи разрешительных документов на снос.

В конце апреля по ходатайству градозащитников в отношении дома Лапина Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга были введены обеспечительные меры, запрещающие снос здания до вступления в силу судебного решения. Градозащитники утверждали, что КГИОП выдал заключение, разрешающее демонтаж объекта, на основе исторической справки, подготовленной застройщиком. Никаких других исследований относительно сохранности дома комитет не проводил, отмечали активисты.

В конце августа Куйбышевский районный суд отказал в удовлетворении требований градозащитников о признании дома Лапина историческим. В то же время глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ продолжить следственные действия в рамках уголовного дела против должностных лиц КГИОП в связи с поддержкой фальсификации дат постройки исторических объектов, в число которых вошел и дом Лапина.

В ведомстве уточняли, что дом Лапина имеет в деле статус вещественного доказательства, что не позволяет совершать с ним какие-либо действия как минимум до завершения расследования. Также статусом вещдоков были наделены Васильевский винный городок на Уральской ул., 1, дом Салтыковой на Большой Морской, 51, и корпуса торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, 4.

В январе 2023 года Санкт-Петербургский городской суд отклонил поданную градозащитниками апелляционную жалобу на решение по дому Лапина нижестоящей инстанции (Куйбышевского районного суда).

Градозащитник Олег Мухин рассказал «Ъ-СПб», что активисты обращались с еще одной апелляцией в Третий кассационный суд Петербурга, но она была отклонена.

«Также мы обращались в Верховный суд, но не нашли там понимания. Сейчас мы надеемся, что в результате следствия, которое ведет СК в отношение КГИОП, в суде дому Лапина будет возвращен статус исторического»,— сказал градозащитник

В Setl Group не сообщили, когда приступят к работам, отметив лишь, что девелопер их проводит исключительно в рамках действующего законодательства.

«Поскольку в настоящее время работы на объекте запрещены, никаких действий в его отношении (дома Лапина.— «Ъ-СПб») застройщик предпринимать не будет»,— подчеркнули в пресс-службе девелопера.

Разработанный ООО «Проектная культура» проект предполагает строительство в квартале 10-этажного жилого комплекса площадью 46,8 тыс. кв. м с паркингом на 151 машино-мест. Общая площадь жилых помещений составит 20,1 тыс. кв. м. Количество квартир — 417 штук, в том числе 10 апартаментов, говорится в документе, размещенном на сайте Госстройнадзора.

Последний раз рынок в этой локации пополнялся в мае 2024 года, когда в продажу вышли квартиры в ЖК «Измайловский» от ЛСР, говорит аналитик-консультант NF Group Ксения Федорова. На конец июня 2024 года средневзвешенная цена на квартиры и апартаменты в новостройках массового спроса в Адмиралтейском районе была зафиксирована на уровне 364 тыс. руб./кв. м, бизнес-класса — 385 тыс. руб./кв. м, элит-класса — 420 тыс. руб./кв. м.

Она также указывает, что с учетом исчерпания земельного банка в центральных районах Петербурга и, как следствие, сокращения объемов жилого строительства в центре города проект может ожидать высокий интерес со стороны покупателей, тем не менее востребованность жилого комплекса в первую очередь будет определяться ценовой политикой, которой будет придерживаться застройщик.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков также отмечает, что в Адмиралтейском районе, с его сложившейся исторической застройкой, появляется не так много предложений, поэтому спрос на проект может быть высоким. Инвестиции в его реализацию эксперт оценивает в районе 3,5 млрд рублей.

Владимир Колодчук