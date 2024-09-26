Беглов: созданные Басилашвили образы стали эталоном актерского мастерства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с 90-летием Почетного гражданина Санкт-Петербурга, Народного артиста СССР, актера БДТ Олега Басилашвили. Глава города подчеркнул, что созданные артистом образы стали эталоном актерского мастерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

В пресс-службе Смольного сообщили, что градоначальник отправил поздравительную телеграмму на имя Олега Басилашвили. В тексте говорится, что за свою долгую карьеру актер поработал с великими режиссерами, воплотил десятки выдающихся ролей и стал одним из ярких представителей отечественного кинематографа.

«На сцене знаменитого БДТ Вы служите 65 лет. Созданные Вами образы стали эталоном высочайшего актерского мастерства и таланта. Петербуржцы глубоко благодарны Вам за верность нашему городу, за радость, которую Вы дарите каждым выступлением, за активную гражданскую позицию»,— подчеркнул Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга поздравили Валентину Матвиенко с переизбранием на пост спикера Совета Федерации.

Татьяна Титаева