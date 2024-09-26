Набиуллина не исключила нового повышения ключевой ставки

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на заседании в октябре. 13 сентября ставку повысили на 100 б.п., до 19% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре»,— сказала она на XXI Международном банковском форуме (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, регулятор планирует достичь целевого уровня по инфляции в 4% к концу 2025 года.

«Не ждите, что ЦБ согласится с тем, что в стране будет повышенная инфляция»,— сказала глава регулятора.

По данным Минэкономразвития, пик инфляции в России был пройден летом, а начиная с июля темпы роста цен начали замедляться. Согласно сентябрьскому прогнозу ведомства, к концу 2025 года инфляция замедлится до 4,5% с 7,3% в 2024 году. Базовый сценарий Банка России предполагает, что к концу текущего года инфляция составит 6,5–7%, а в 2025-м снизится до 4–4,5%. Следующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 25 октября.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ шагнул дальше».