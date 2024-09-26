Минфин: вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен

Обсуждение вопроса о легализации онлайн-продаж алкоголя на данный момент приостановлено, сообщил статс-секретарь и замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сазанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Сазанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее Министерство финансов РФ вело переговоры с Минздравом относительно возможности легализации продаж алкогольной продукции через интернет. Минфин стремился таким образом узаконить подобную коммерцию, так как фиксировал большие объемы незаконной торговли спиртным в сети. Однако Минздрав выразил обеспокоенность тем, что мера может увеличить доступность алкогольной продукции, включая ее продажу несовершеннолетним.

«Вопрос находится в замороженном состоянии. Министерство здравоохранения считает, что это может увеличить потребление алкоголя, поэтому выступает против. На текущий момент обсуждения приостановлены»,— сообщил господин Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).

Аналитики проекта «Если быть точным» отмечали тренд на увеличение потребления россиянами спиртного. В 2023 году продажи алкоголя в России оказались рекордными за последние девять лет, свидетельствуют официальные данные, особенно сильно вырос спрос на крепкий алкоголь. Эксперты связывают это с «психологической напряженностью».

Подробнее — в материале «Ъ» «Россияне поднимают градус».

Матвей Иващенко