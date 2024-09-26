Вашингтон японцам друг, но есть нюансы

Жители Японии в пятницу узнают имя нового лидера правящей партии и, соответственно, премьер-министра страны. От того, кто выиграет одну из самых непредсказуемых гонок за лидерство внутри Либерально-демократической партии, отчасти будет зависеть дальнейшее развитие отношений Токио с его главным союзником США, а также с соседней Южной Кореей. Впрочем, из этого уравнения нельзя выкидывать и второе неизвестное: кто по итогам ноябрьских выборов станет президентом США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидаты на пост главы японской Либерально-Демократической партии

Фото: Franck Robichon / Pool Photo / AP Кандидаты на пост главы японской Либерально-Демократической партии

Фото: Franck Robichon / Pool Photo / AP

Выборы нового лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которому затем предстоит пересесть и в кресло главы правительства, стали самыми непредсказуемыми за несколько последних десятилетий. Отчасти из-за ослабления влияния разных фракций внутри самой ЛДП, которые прежде играли роль первой скрипки в одобрении того или иного претендента на пост. Отчасти из-за рекордного числа кандидатов, решивших попытать счастья после неожиданного самоотвода нынешнего премьера Фумио Кисиды, их набралось сразу девять человек.

На фоне недавних скандалов в партии и заметного падения уровня жизни японцев — главных причин, побудивших премьера Кисиду досрочно передать бразды правления партией и страной кому-то новому,— ключевыми темами предвыборной кампании стали способы преодоления этих проблем. Но в последние дни в фокус внимания попали и внешнеполитические вопросы, высветив некоторую разность подходов ведущих кандидатов в премьеры, в частности, к отношениям с США — главным союзником Токио в военном и политическом плане.

Пожалуй, одним из самых последовательных сторонников дальнейшего углубления связей со Штатами является Синдзиро Коидзуми — в свои 43 года самый молодой претендент в главы правительства.

Получив образование в США и поработав там какое-то время, господин Коидзуми, к слову, сын экс-премьера Дзюнитиро Коидзуми, и по сей день сохранил прочные связи с рядом представителей американского политического истеблишмента. Причем не всегда формальные: в июле, например, возможного будущего главу правительства Японии видели занимающимся серфингом с послом США в Токио Рамом Эмануэлем. По мнению ряда экспертов, для Вашингтона Синдзиро Коидзуми был бы самым предпочтительным новым лидером страны-союзницы.

Впрочем, согласно ряду опросов, господин Коидзуми уступал двум партийным тяжеловесам. Прежде всего экс-министру обороны 67-летнему Сигеру Исибе, который уже дал понять, что намерен проводить более независимую от Вашингтона внешнюю политику, и продемонстрировал, что не будет стесняться поднимать в беседе с американской стороной неудобные темы. В ходе предвыборной кампании на Окинаве, где расположена американская военная база, господин Исиба пообещал добиваться усиления надзора за тем, как США используют эти базы. Кроме того, он высказался за то, чтобы Вашингтон дал Японии право голоса в вопросе использования ядерного оружия в Азии.

Наконец, экс-министр обороны Японии успел открыто раскритиковать противодействие властей США сделке по приобретению японской компанией Nippon Steel американской U.S. Steel, отметив, что это несправедливо выставляет Японию в качестве угрозы национальной безопасности.

Нынешний премьер, для сравнения, предпочел вообще никак не касаться этой проблемы, отметив, что все противоречия должны решаться самими компаниями.

А Синдзиро Коидзуми призвал своих однопартийцев избегать вообще любых комментариев по теме, чтобы это не было расценено как вмешательство в президентские выборы в США.

Еще один потенциальный будущий премьер страны, чьи взгляды могут несколько омрачить японо-американские отношения,— 63-летняя Санаэ Такаити, ныне возглавляющая Министерство экономической безопасности и относящаяся к правому, весьма консервативному крылу ЛДП. Нельзя сказать, что госпожа Такаити, претендующая стать первой в Японии женщиной-премьером, когда-то позволяла себе резкие ремарки в адрес Штатов. Однако ее потенциальное лидерство вполне способно создать проблемы в тщательно пестуемых Вашингтоном усилиях по сближению Токио со вторым важным американским союзником в Азии — Южной Кореей.

Так, госпожа Такаити уже пообещала, что, став главой правительства, возобновит посещение храма Ясукуни — места, где захоронены погибшие во время Второй мировой войны японцы, включая тех, кого международный трибунал счел военными преступниками. До 2013 года японские политики нередко чтили это место личным присутствием, чем приводили в ярость Китай и Южную Корею, ассоциирующих Ясукуни с японским милитаризмом. И если, став главой правительства, Санаэ Такаити решится осуществить задуманное, то дальнейшее сближение с Южной Кореей, отношения с которой только-только со скрипом нормализовались, будет точно поставлено под угрозу. Причем к явному неудовольствию США.

Вместе с тем куда большее влияние на японо-американские отношения в скором будущем наверняка окажет не столько исход партийных выборов в самой Японии, сколько то, кто победит в ноябре в США. Точнее, не победит ли Дональд Трамп, чье возвращение во власть может вновь обернуться для азиатских союзников Штатов давлением с требованием платить больше за военную защиту и введением новых торговых барьеров.

Наталия Портякова