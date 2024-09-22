«Четверку» делают тверже

В выходные в Штатах прошла лидерская встреча в формате QUAD, четырехстороннего диалога США, Японии, Индии и Австралии по безопасности, которая стала прощальной сразу для двух из четырех глав этого объединения — главы Белого дома Джо Байдена и японского премьера Фумио Кисиды. На этом фоне союзники, и особенно США, очень постарались, чтобы с уходом конкретных людей у QUAD остались «долгосрочная устойчивость» и «привычка сотрудничать». Впрочем, принятое на встрече итоговое заявление, в той части где оно касается Украины, показало, что полного единства позиций по международным вопросам между союзниками не существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Индии Нарендра Моди и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Индии Нарендра Моди и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Проведение саммитов QUAD на уровне лидеров четырех стран — США, Японии, Индии и Австралии — стало исключительной заслугой Джо Байдена. В 2021 году именно он решил, что «четверке», до того обсуждавшей региональные проблемы максимум на уровне глав МИДов, стоит подняться на уровень выше. С тех пор лидеры четырех союзных стран успели провести пять саммитов (два виртуальных и три очных). Однако во многом нынешняя, шестая встреча 21 сентября оказалась особой — для действующего американского президента, решившего не переизбираться на второй срок, она стала своего рода лебединой песней, впрочем, равно как и для премьера Японии Фумио Кисиды, также не ставшего бороться за переизбрание главой правящей партии.

Очевидно, именно в этой связи на прощание господин Байден как хозяин встречи решил внести в общение с визави некоторую личностную нотку, пригласив господина Кисиду, премьера Австралии Энтони Албаниза и индийского лидера Нарендру Моди в свой собственный дом в Уилмингтоне (штат Делавэр) и организовав сам саммит в школе, в которую он ходил более 60 лет назад.

Главной задачей президента США стало не столько создание особого настроя и подведение итогов, сколько стремление оставить прочный задел на будущее.

«Хотя вызовы будут приходить, мир будет меняться... QUAD останется»,— уверенно заявил господин Байден.

Первым шагом, призванным обеспечить долговечность партнерства независимо от исхода ноябрьских выборов в США, стало учреждение в американском Конгрессе новой группы по делам QUAD из числа представителей обеих палат и обеих партий, о чем Вашингтон торжественно сообщил накануне саммита. По итогам же лидерской встречи «четверка» объявила о других инициативах, «направленных на укрепление привычек сотрудничества и обеспечение долгосрочной устойчивости QUAD».

В частности, лидеры четырех стран договорились о проведении уже со следующего года совместных операций береговой охраны в Индо-Тихоокеанском регионе, в ходе которых австралийские, японские и индийские военнослужащие будут находиться на американских кораблях. Кроме того, лидеры договорились усилить партнерство в области кибербезопасности, а также в сфере сетей 5G и искусственного интеллекта и выступили за создание сети реагирования на риски, связанные с непредвиденными обстоятельствами в цепочках поставок полупроводников. Знаком того, что отныне в фокус внимания QUAD помимо традиционных вопросов попала еще и сфера экономической безопасности, можно счесть и решение провести в ближайшие месяцы первую встречу министров торговли и промышленности США, Индии, Японии и Австралии.

Уже не первый раз в Белом доме подчеркнули, что саммит «четверки» не направлен против какой-либо другой страны.

«Он направлен на решение проблем и отстаивание ряда общих принципов и видения ситуации в регионе. Так что не стоит ожидать, что в фокусе заявления лидеров QUAD будет какая-то конкретная страна, включая Китай»,— отметил незадолго до встречи лидеров помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Все объявленные меры, как нынешние, так и принятые ранее, стали, по сути, плохо прикрытой попыткой действовать в противовес прежде всего Китаю и его влиянию в регионе. Так, в совместном заявлении по итогам встречи лидеры «четверки» осудили «принудительные и запугивающие маневры в Южно-Китайском море», в чем, несмотря на отсутствие слова «Китай», было сложно прочесть намек на кого-то еще, кроме Пекина. В том же контексте на саммите было дано и обещание активизировать работу по предоставлению критически важных и безопасных технологий, включая новую открытую сеть радиодоступа, для Тихоокеанских островов, за влияние над которыми давно и небезуспешно работает Пекин.

Высказались главы четырех стран и по поводу ситуации на Украине, выступив в поддержку «необходимости всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности».

Кроме того, лидеры QUAD заявили о негативном влиянии конфликта на продовольственную и энергетическую безопасность в мире и подчеркнули, что «разделяют позицию, согласно которой применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы».

Примечательно, что Россию в этом контексте не упомянули ни разу. И судя по всему, такая сдержанность стала результатом позиции Индии и лично ее премьера Нарендры Моди. Как известно, с самого начала конфликта на Украине в Дели всячески старались подчеркнуть свою нейтральность, решительно возражая против втягивания Индии в участие в антироссийских санкциях, но при этом призывая к мирным переговорам Москвы и Киева.

Единственной страной, которую лидеры QUAD решили прямо назвать, упомянув в критическом ключе, стала КНДР. В совместном заявлении ее осудили за пуски баллистических ракет и «злонамеренную киберактивность».

Наталия Портякова