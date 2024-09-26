В России сильно упало число иностранных высококвалифицированных кадров

Количество зарубежных высококвалифицированных специалистов в России снизилось на две трети за последние несколько лет, заявила директор визово-миграционного департамента Continent Express Алла Гордиенко, сославшись на собственные данные компании. По ее словам, такой статус имеют в основном выходцы из Китая, Индии, Сингапура.

«После начала СВО портрет экспата сильно изменился. У нас в портфеле более 250 крупных клиентов, которых мы обслуживаем. По нашей статистике, на две-трети снизилось количество высококвалифицированных специалистов. В основном это граждане Китая, Индии, Сингапура, которых активно привлекают в сфере IT. Потребность в этих гражданах в 2024 году возросла в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Потребность, допустим, граждан Кении составляет до 6 тыс. человек»,— рассказала госпожа Гордиенко на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Эксперт добавила, что с приходом крупных иностранных инвесторов компании хотят, чтобы на них работали представители их стран, однако до сих пор существуют проблемы в части процесса привлечения таких специалистов. «Китайская компания выиграла тендер на строительство завода в Череповце и, естественно, они говорят, что мы привезем своих 1,5 тыс. строителей. Сейчас очень сильно на эту тему возбудился ритейл: почему бы нам не попробовать привлечь разнорабочих, комплектовщиков, продавцов из стран Африки или Индии. Однако для получения разрешения на работу для этой категории граждан нужно заранее подавать заявку на квоту. Мы подавали заявки вместе с нашими клиентами на региональном уровне, но 90% их них было отклонено»,— добавила госпожа Гордиенко.

Как ранее писал «Ъ», миграционный приток рабочей силы в Россию после 2022 года так и не смог восстановиться до доковидного уровня, констатирует исследование РАНХиГС. В 2023 году число иностранных трудовых мигрантов на российском рынке труда составило около 3,5 млн человек — это почти на 1 млн ниже допандемийного показателя 2019 года. Основные источники иностранных работников в России — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

После произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле» власти начали обсуждать усиление контроля за миграцией. Правоохранительные органы активизировали проверки компаний потребительского сектора и стройиндустрии, где на долю иностранных рабочих приходится заметная часть персонала. По подсчетам МВД, численность нелегальных мигрантов в России сейчас достигает 630 тыс. человек. Для того чтобы стимулировать их покидать страну, правительство с 2025 года планирует запустить реестр контролируемых лиц.

Подробнее читайте в материале «Миграция прошлого не догонит».