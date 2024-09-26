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Коммерсантъ FM
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«Роснефть» возглавила рейтинг Forbes самых прибыльных компаний России

Forbes представил третий ежегодный рейтинг 100 крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний. Его возглавила «Роснефть» (MOEX: ROSN) с результатом 1,529 трлн руб. по итогам 2023 года. Второе место в рейтинге занял «Сбер» (1 508,6 млрд руб.), третье — «Сургутнефтегаз» (1 322,1 млрд руб.). Прошлогодний лидер рейтинга — «Газпром» — выпал из списка с рекордным убытком в 583 млрд руб.

В топ-10 также вошли:

  • 4. ЛУКОЙЛ с чистой прибылью 1 160,3 млрд руб.;
  • 5. НОВАТЭК (469,5 млрд руб.);
  • 6. ВТБ (432,5 млрд руб.);
  • 7. «Сахалинская энергия» (315,3 млрд руб.);
  • 8. «Транснефть» (306,6 млрд руб.);
  • 9. «Татнефть» (286,3 млрд руб.);
  • 10. «Норильский никель» (251,8 млрд руб).

Прибыль 100 участников рейтинга в сумме превысила 13,2 трлн руб. Год назад она составляла 9,7 трлн руб. Наибольшее количество компаний в рейтинге — 19 — относятся к финансовому сектору, остальные — транспортный сектор (12), нефтегазовая отрасль (8), строительство (8).

Впервые в списке представлены банк непрофильных активов «Траст» (34 позиция в рейтинге), ИТ-холдинг Т1 (36), строительные холдинги «Группа 1520» (47) и «Велесстрой» (74), интернет-компания Avito (57), экспортер зерна «Родные поля» (96), Winline (89) и «Золотая корона» (88).

Лусине Баласян

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