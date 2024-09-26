Абхазия ратифицировала соглашение с Россией о признании судебных решений

Депутаты парламента Абхазии ратифицировали соглашение с Россией о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Из 29 парламентариев «за» проголосовали 27. Cоглашение было подписано в июне 2022 года. Россия ратифицировала документ в марте 2023 года.

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц перед голосованием заявил, что ратификация позволит поддержать местных предпринимателей. Соглашение в том числе предусматривает реализацию международных принципов признания судебных решений, зафиксированных в Нью-Йоркской конвенции и применяемых в более чем 160 странах.

«Эта практика распространена по всему миру, в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли. Мировая экономика развивается, появляется потребность в защите, в первую очередь, интересов национального предпринимателя»,— сказал господин Барциц (цитата по Apsnypress).

В начале сентября глава МИД Абхазии Сергей Шамба сообщил, что из-за «невыполнения обязательств» республики Россия приостановила социальные выплаты, предназначенные для абхазских врачей, учителей и сотрудников силовых ведомств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснял приостановку выплат «соблюдением баланса обязательств». Он упомянул, что между сторонами существует пакет договоренностей, который был санкционирован президентами и одобрен правительствами.

Соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам 29 июня 2022 года подписали министры юстиции России и Абхазии Константин Чуйченко и Анри Бартиц. Оно предполагает взаимное признание и приведение в исполнение решений судов и международных арбитражей по спорам, которые возникают у участников экономической деятельности. Среди семи оснований для отказа в принудительном исполнении решений — ущерб суверенитету или угроза безопасности сторон.

Лусине Баласян