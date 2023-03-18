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Коммерсантъ FM
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Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об исполнении судебных решений по экономическим делам

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано 29 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Оно устанавливает, что Россия и Абхазия взаимно признают и исполняют решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении экономической деятельности, включая предпринимательство.

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