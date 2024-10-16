Наука убеждать

Первое пленарное заседание на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, посвященное конкуренции на российском финансовом рынке, прошло с огоньком. Иного и быть не могло: здесь встретились такие мастера дискуссий, как глава Банка России Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для начала госпожа Набиуллина попеняла крупным банкам, что они, внедряя новые технологии, пытались застолбить за собой «самые лучшие участки», строили свою инфраструктуру и предлагали ее государству в обмен на эксклюзивность услуг.

Глава Сбербанка парировал: государство само конкурирует с бизнесом, чем убивает стимулы к инновациям.

После этого разговор затронул внедрение универсального QR-кода (см. “Ъ” от 28 сентября). Эльвира Набиуллина попыталась смягчить формулировки, отметив, что нельзя представлять универсальный QR-код от ЦБ как битву регулятора и консорциума банков (в котором, напомним мы, лидером выступает Сбербанк) «за контроль над рынками». По ее мнению, это «не продукт», это «стандарт инфраструктуры». Главе ЦБ подыграл глава ВТБ (банка, напомним мы, который не входит в консорциум). Как заявил Андрей Костин, «если какой-либо один банк, какой бы большой он ни был, пытается нас, малышей, загнать под свою руку и определять стандарты, определять подходы, то мы на это, конечно, не согласимся и будем сопротивляться, сколько можем». «Малыш» ВТБ (второй по размеру активов и капитала банк РФ, на всякий случай напомним мы), конечно, поддерживает внедрение QR-кода по стандартам ЦБ. Господин Греф на это заметил, что когда кто-то отстает в развитии технологий, то бежит жаловаться государству и просит, чтобы оно исправило ситуацию с помощью регулирования. И самое страшное, «когда государство слушает и начинает регулировать».

Но в дальнейшем банкиры выступали более сплоченно. И в отношении маркетплейсов, которые обвинили в нечестной конкуренции и убыточности, и в отношении искусственного интеллекта, который лучше пока не регулировать. Андрей Костин даже высказался в том смысле, что банкам вообще без регулирования было бы проще жить. Но глава ЦБ пресекла банковские вольности, заявив, что сейчас тут все «договорятся» и не в том смысле, что «придут к соглашению».

Все это было довольно забавно, но в сухом остатке — все остались при своем мнении. Значит, в частности, и ЦБ, и Сбербанк продолжат тратить ресурсы на QR-противостояние.

И чем бы оно ни закончилось, процесс отразится на всей банковской системе. Как в старом анекдоте про армянское радио, которое на вопрос, будет ли война, ответило: «Нет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется».

Максим Буйлов