Сегодня исполняется 57 лет пресс-секретарю, заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Пескову

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев:

— Уважаемый Дмитрий Сергеевич! У Вас снова день рождения, с чем мы всем нашим журналистским сообществом Вас искренне поздравляем. Хочу отметить, что Вы удивительный человек с необычной яркой судьбой: успешно складывающаяся дипломатическая карьера, и вдруг крутой поворот — ответственнейшая должность пресс-секретаря президента страны. Но ничто не проходит даром — дипломатическое прошлое, уверен, сыграло важную роль в Вашем умении просто, свободно, а подчас и неформально разговаривать с представителями самых различных СМИ, журналистами любого ранга, разных национальностей и политических взглядов. А главное — буквально в нескольких фразах донести суть информации, поступающей из самых высоких кабинетов, включая президента, дать точное и единственного правильное толкование того или иного аспекта российской государственной политики. А это огромное мастерство, которое вызывает неизменное уважение со стороны профессиональных журналистов. Особенно это важно сейчас, в период военной операции, которую проводит наша страна, когда есть насущная необходимость с помощью СМИ объединить общественные, политические, идеологические силы страны в одно целое, направленное исключительно на победу. Сегодня Вас цитирует весь мир — а это, как Вы знаете, самая заветная цель для любого средства массовой информации, равно как и политика или общественного деятеля, ибо составляет основу его признания. Здоровья, дальнейших успехов Вам на этом высоком поприще, и всем нам — больше встреч и неформального общения.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»