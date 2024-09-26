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Коммерсантъ FM
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Промышленность работает про запас

Мониторинг индустрии

Данные Росстата о промпроизводстве в августе 2024 года фиксируют продолжение околонулевой внутригодовой динамики среднемесячного выпуска (в терминах месяц к месяцу, с учетом сезонности) — она началась во втором квартале и подтвердилась в июле. О стагнации общих объемов выпуска свидетельствуют и другие исследования. Впрочем, в годовом сопоставлении в августе показатель вырос на 2,7% (против 4,5% за январь—август), оставаясь на 8% выше среднемесячных объемов 2021 года, сообщают статистики — «вытягивать» общий выпуск продолжает обрабатывающая промышленность.

Общая динамика выпуска, отметим, сама по себе плохо отражает положение дел в секторе. Конъюнктурные исследования самого Росстата, ЦБ и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) фиксируют ухудшение делового климата и прогнозов в промышленности (оценок спроса, выпуска, найма и цен) — по данным ИНП, оно продолжилось и в сентябре на фоне роста запасов готовой продукции (см. “Ъ” от 24 сентября).

В частности, в сентябре промпредприятия из выборки ИНП РАН продолжили корректировать в худшую сторону свои планы и прогнозы. Индекс прогнозов промышленности опустился до 25-месячного минимума, ухудшались все входящие в него индикаторы. «Такого сдержанного оптимизма планов и прогнозов спроса, выпуска и занятости в российской промышленности не было с августа 2022 года»,— отмечают авторы исследования.

Прогнозы спроса закрепились «в минусе», снизившись в сентябре еще на один пункт после августовского снижения на девять пунктов. Отрицательный баланс прогнозов продаж в промышленности данные ИНП РАН фиксируют впервые с марта 2023 года. Планы выпуска и занятости снижались, но остались в плюсе. Ценовые же планы компаний в сентябре претерпели самую существенную корректировку среди планов и прогнозов респондентов института. Баланс этого показателя снизился на 10 пунктов и оказался ниже аналогичного августовского баланса для стран еврозоны (см. график). «Заметим, что в феврале—августе 2024 года баланс ценовых планов российской промышленности находился в интервале плюс 14–22 пункта. Сейчас он опустился до плюс 5 пунктов — ужесточение ДКП приносит первые плоды»,— заключают академики.

Артем Чугунов

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