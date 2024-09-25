Дорогой Хуан Хуаныч

Хуан Антонио Самаранч подтвердил предположения, что является самым пророссийским кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) среди всех семи функционеров, решивших в следующем году бороться за право стать преемником покидающего должность Томаса Баха. Господин Самаранч пообещал, что в случае избрания начнет работу по восстановлению полноценного статуса России в мировом спорте — правда, при условии, что будут устранены веские, на его взгляд, «причины» для существующих сегодня ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуан Антонио Самаранч-младший в 2018 году

Фото: Mark Schiefelbein, File / AP Хуан Антонио Самаранч-младший в 2018 году

Фото: Mark Schiefelbein, File / AP

На полях спортивной конференции в Будапеште вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший сделал агентству AFP громкое заявление, посвященное России. Он сказал, что в случае избрания на пост президента МОК организация может инициировать «интенсивную работу» по «возвращению» России.

Что под этим возвращением подразумевается, понятно. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, на российскую спортивную отрасль обрушилась волна санкций, фактически вылившаяся в ее международную изоляцию. Позже МОК смягчил рекомендации, на основании которых был введен такой режим, но отечественный спорт все равно продолжает существовать в условиях жестких ограничений. Они, например, привели к тому, что Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен признания МОК, а летом на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе выступили лишь 15 российских спортсменов.

Своим заявлением Хуан Антонио Самаранч подтвердил сложившееся мнение о том, что он выглядит самым «пророссийским» кандидатом из всех, выставивших в сентябре свои кандидатуры для участия в выборах президента МОК. Они состоятся в марте будущего года.

За право стать преемником покидающего должность Томаса Баха будут бороться семь человек.

Соперниками господина Самаранча являются главы крупных международных федераций — легкой атлетики, гимнастики, велоспорта и лыжных видов британец Себастьян Коу, японец Моринари Ватанабэ, француз Давид Лапартьян и швед Юхан Элиаш, член исполкома МОК иорданец Фейсал ибн Хусейн, а также бывшая олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри, руководящая спортом в Зимбабве. О восстановлении полноценного статуса России никто из них не говорил. А про Себастьяна Коу, ранее считавшегося безусловным фаворитом президентской гонки, хорошо известно, что в этом вопросе он занимает исключительно жесткую позицию. Его структура — World Athletics, в отличие от подавляющего большинства тех, что курируют летние виды, россиян на топовые соревнования не допускает даже в нейтральном статусе.

Слова испанского функционера заставили Insidethegames в очередной раз вспомнить о его знаменитом отце. Хуан Антонио Самаранч-старший, видимо, самый известный и популярный среди президентов МОК. Он был им с 1980 по 2001 год и превратил раздираемую конфликтами, испытывающую кучу проблем организацию в процветающую во всех отношениях, в том числе финансовом. При этом господин Самаранч никогда не старался скрывать «особой привязанности» сначала к Советскому Союзу, а затем России.

Правда, свое замечание Хуан Антонио Самаранч-младший все-таки сопроводил важной оговоркой, снижающей его громкость.

Он отметил, что «возвращение» может состояться лишь после устранения причин для «дисквалификации» и «непризнания». Между тем он дал понять, что причины все еще достаточно веские. Сводятся они, по словам господина Самаранча, прежде всего к тому, что ОКР допускает «очевидные и грубые нарушения Олимпийской хартии», «беря на себя функции другого национального олимпийского комитета на некоторых территориях». Формально российскую структуру наказали за включение в его состав олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Представить, что ОКР вдруг откажется от них, невозможно.

Алексей Доспехов