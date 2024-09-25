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Коммерсантъ FM
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Дорогой Хуан Хуаныч

Испанский кандидат на пост президента МОК допустил работу по возвращению российского спорта

Хуан Антонио Самаранч подтвердил предположения, что является самым пророссийским кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) среди всех семи функционеров, решивших в следующем году бороться за право стать преемником покидающего должность Томаса Баха. Господин Самаранч пообещал, что в случае избрания начнет работу по восстановлению полноценного статуса России в мировом спорте — правда, при условии, что будут устранены веские, на его взгляд, «причины» для существующих сегодня ограничений.

Хуан Антонио Самаранч-младший в 2018 году

Хуан Антонио Самаранч-младший в 2018 году

Фото: Mark Schiefelbein, File / AP

Хуан Антонио Самаранч-младший в 2018 году

Фото: Mark Schiefelbein, File / AP

На полях спортивной конференции в Будапеште вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший сделал агентству AFP громкое заявление, посвященное России. Он сказал, что в случае избрания на пост президента МОК организация может инициировать «интенсивную работу» по «возвращению» России.

Что под этим возвращением подразумевается, понятно. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, на российскую спортивную отрасль обрушилась волна санкций, фактически вылившаяся в ее международную изоляцию. Позже МОК смягчил рекомендации, на основании которых был введен такой режим, но отечественный спорт все равно продолжает существовать в условиях жестких ограничений. Они, например, привели к тому, что Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен признания МОК, а летом на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе выступили лишь 15 российских спортсменов.

Фотогалерея

Как россияне выступили на Играх в Париже

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&lt;b>Глеб Сырица&lt;/b> (24 года) — шоссейный и трековый &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/gleb-syritsa_1979050&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщик&lt;/a> из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров &lt;br>&lt;br>В групповой гонке на Олимпиаде &lt;a href=&quot;/doc/gallery/6876931#id2608090&quot;>сошел с дистанции&lt;/a>, в гонке с раздельным стартом &lt;a href=&quot;/doc/6862776&quot;>пришел к финишу&lt;/a> 31-м. Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Играх в Париже Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга&lt;/br>

Глеб Сырица (24 года) — шоссейный и трековый велогонщик из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров

В групповой гонке на Олимпиаде сошел с дистанции, в гонке с раздельным стартом пришел к финишу 31-м. Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Играх в Париже Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Тамара Дронова&lt;/b> (30 лет) — трековая и шоссейная &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/tamara-dronova_1973314&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщица&lt;/a>, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в групповой гонке &lt;a href=&quot;/doc/6877181&quot;>пришла к финишу&lt;/a> 47-й, в гонке &lt;a href=&quot;/doc/6862776&quot;>с раздельным стартом&lt;/a> — 21-й. Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио была 39-й&lt;/br>

Тамара Дронова (30 лет) — трековая и шоссейная велогонщица, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 47-й, в гонке с раздельным стартом — 21-й. Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио была 39-й

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Алена Иванченко&lt;/b> (20 лет) — российская шоссейная и трековая &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/alena-ivanchenko_1979019&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщица&lt;/a>, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в групповой гонке &lt;a href=&quot;/doc/6877181&quot;>пришла к финишу&lt;/a> 72-й. Получила одну из двух женских квот на участие&lt;/br>

Алена Иванченко (20 лет) — российская шоссейная и трековая велогонщица, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 72-й. Получила одну из двух женских квот на участие

Фото: Florian Frison / DPPI / AFP

&lt;b>Анжела Бладцева&lt;/b> (18 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/anzhela-bladtceva_1980201&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гимнастка&lt;/a> из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считал, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции &lt;br>&lt;br>Заняла &lt;a href=&quot;/doc/6867065&quot;>пятое место&lt;/a> в олимпийских соревнованиях. Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»&lt;/br>

Анжела Бладцева (18 лет) — гимнастка из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считал, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции

Заняла пятое место в олимпийских соревнованиях. Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Екатерина Александрова&lt;/b> (29 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/ekaterina-alexandrova_1979721&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года) &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже проиграла в первом круге &lt;a href=&quot;/doc/6862994&quot;>в одиночном разряде&lt;/a> и &lt;a href=&quot;/doc/6863563&quot;>в паре с Еленой Весниной&lt;/a>. Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге&lt;/br>

Екатерина Александрова (29 лет) — теннисистка, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года)

На Играх в Париже проиграла в первом круге в одиночном разряде и в паре с Еленой Весниной. Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

&lt;b>Мирра Андреева&lt;/b> (17 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/mirra-andreeva_1979734&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6877054&quot;>выиграла&lt;/a> серебряную медаль в парном разряде с Дианой Шнайдер. &lt;a href=&quot;/doc/6863093&quot;>В одиночном разряде&lt;/a> и смешанном &lt;a href=&quot;/doc/6863850&quot;>с Даниилом Медведевым&lt;/a> вылетела в первом круге. Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции&lt;/br>

Мирра Андреева (17 лет) — теннисистка, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге

На Играх в Париже выиграла серебряную медаль в парном разряде с Дианой Шнайдер. В одиночном разряде и смешанном с Даниилом Медведевым вылетела в первом круге. Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Диана Шнайдер&lt;/b> (22 года) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/diana-shnaider_1979732&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a> из Жигулевска Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF(2022)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6877054&quot;>получила&lt;/a> серебряную медаль в паре с Миррой Андреевой, в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6863532&quot;>дошла&lt;/a> до 1/16 финала. Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской&lt;/br>

Диана Шнайдер (22 года) — теннисистка из Жигулевска Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF(2022)

На Играх в Париже получила серебряную медаль в паре с Миррой Андреевой, в одиночном разряде дошла до 1/16 финала. Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Елена Веснина, справа&lt;/b> (37 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/elena-vesnina_1979712&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года &lt;br>&lt;br>На Олимпиаде в Париже в парном разряде с Екатериной Александровой &lt;a href=&quot;/doc/6863563&quot;>не прошла&lt;/a> первый круг. Не попадала в заявку из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА&lt;/br>

Елена Веснина, справа (37 лет) — теннисистка, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года

На Олимпиаде в Париже в парном разряде с Екатериной Александровой не прошла первый круг. Не попадала в заявку из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА

Фото: Reuters / Edgar Su

&lt;b>Даниил Медведев&lt;/b> (28 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/daniil-medvedev_1979738&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6864943&quot;>дошел&lt;/a> до 1/8 финала, в парном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6863093&quot;>с Романом Сафиуллиным&lt;/a> и смешанном &lt;a href=&quot;/doc/6863850&quot;>с Миррой Андреевой&lt;/a> вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде&lt;/br>

Даниил Медведев (28 лет) — теннисист из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Романом Сафиуллиным и смешанном с Миррой Андреевой вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

&lt;b>Роман Сафиуллин&lt;/b> (26 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/roman-safiullin_1979718&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6865244&quot;>дошел&lt;/a> до 1/8 финала, в парном разряде с Даниилом Медведевым &lt;a href=&quot;/doc/6863093&quot;>вылетел&lt;/a> в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот&lt;/br>

Роман Сафиуллин (26 лет) — теннисист из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Даниилом Медведевым вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот

Фото: Reuters / Edgar Su

&lt;b>Павел Котов&lt;/b> (25 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/pavel-kotov_1979715&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024 &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6863061&quot;>вылетел&lt;/a> в первом круге. Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева&lt;/br>

Павел Котов (25 лет) — теннисист из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024

На Играх в Париже в одиночном разряде вылетел в первом круге. Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

&lt;b>Евгений Сомов&lt;/b> (25 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/evgenii-somov_4968593&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>пловец&lt;/a>, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6865739&quot;>не прошел&lt;/a> в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. В заплыве на 100 м брассом &lt;a href=&quot;/doc/6862793&quot;>выбыл&lt;/a> в полуфинале. Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании&lt;/br>

Евгений Сомов (25 лет) — пловец, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва

На Играх в Париже не прошел в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. В заплыве на 100 м брассом выбыл в полуфинале. Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Алексей Коровашков&lt;/b> (29 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/alexey-korovashkov_1979109&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гребец-каноист&lt;/a> из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Захаром Петровым &lt;a href=&quot;/doc/6879932&quot;>занял&lt;/a> четвертое место. В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова&lt;/br>

Алексей Коровашков (29 лет) — гребец-каноист из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Захаром Петровым занял четвертое место. В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Захар Петров&lt;/b> (19 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/zakhar-petrov_1979110&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гребец&lt;/a> на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Алексеем Коровашковым &lt;a href=&quot;/doc/6879932&quot;>уступил&lt;/a> бронзовым призерам 0,09 сек., в каноэ-одиночке также &lt;a href=&quot;/doc/6890036&quot;>занял&lt;/a> четвертое место. Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК&lt;/br>

Захар Петров (19 лет) — гребец на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Алексеем Коровашковым уступил бронзовым призерам 0,09 сек., в каноэ-одиночке также занял четвертое место. Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Олеся Ромасенко&lt;/b> (34 года) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/olesia-romasenko_1979114&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>каноистка&lt;/a> из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6880010&quot;>закончила&lt;/a> соревнования в каноэ-одиночках в 1/4 финала. Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски&lt;/br>

Олеся Ромасенко (34 года) — каноистка из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)

На Играх в Париже закончила соревнования в каноэ-одиночках в 1/4 финала. Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Глеб Сырица (24 года) — шоссейный и трековый велогонщик из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров

В групповой гонке на Олимпиаде сошел с дистанции, в гонке с раздельным стартом пришел к финишу 31-м. Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Играх в Париже Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Тамара Дронова (30 лет) — трековая и шоссейная велогонщица, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 47-й, в гонке с раздельным стартом — 21-й. Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио была 39-й

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алена Иванченко (20 лет) — российская шоссейная и трековая велогонщица, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 72-й. Получила одну из двух женских квот на участие

Фото: Florian Frison / DPPI / AFP

Анжела Бладцева (18 лет) — гимнастка из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считал, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции

Заняла пятое место в олимпийских соревнованиях. Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Екатерина Александрова (29 лет) — теннисистка, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года)

На Играх в Париже проиграла в первом круге в одиночном разряде и в паре с Еленой Весниной. Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Мирра Андреева (17 лет) — теннисистка, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге

На Играх в Париже выиграла серебряную медаль в парном разряде с Дианой Шнайдер. В одиночном разряде и смешанном с Даниилом Медведевым вылетела в первом круге. Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Диана Шнайдер (22 года) — теннисистка из Жигулевска Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF(2022)

На Играх в Париже получила серебряную медаль в паре с Миррой Андреевой, в одиночном разряде дошла до 1/16 финала. Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Елена Веснина, справа (37 лет) — теннисистка, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года

На Олимпиаде в Париже в парном разряде с Екатериной Александровой не прошла первый круг. Не попадала в заявку из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА

Фото: Reuters / Edgar Su

Даниил Медведев (28 лет) — теннисист из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Романом Сафиуллиным и смешанном с Миррой Андреевой вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Роман Сафиуллин (26 лет) — теннисист из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Даниилом Медведевым вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот

Фото: Reuters / Edgar Su

Павел Котов (25 лет) — теннисист из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024

На Играх в Париже в одиночном разряде вылетел в первом круге. Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Евгений Сомов (25 лет) — пловец, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва

На Играх в Париже не прошел в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. В заплыве на 100 м брассом выбыл в полуфинале. Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алексей Коровашков (29 лет) — гребец-каноист из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Захаром Петровым занял четвертое место. В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Захар Петров (19 лет) — гребец на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Алексеем Коровашковым уступил бронзовым призерам 0,09 сек., в каноэ-одиночке также занял четвертое место. Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Олеся Ромасенко (34 года) — каноистка из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)

На Играх в Париже закончила соревнования в каноэ-одиночках в 1/4 финала. Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Своим заявлением Хуан Антонио Самаранч подтвердил сложившееся мнение о том, что он выглядит самым «пророссийским» кандидатом из всех, выставивших в сентябре свои кандидатуры для участия в выборах президента МОК. Они состоятся в марте будущего года.

За право стать преемником покидающего должность Томаса Баха будут бороться семь человек.

Соперниками господина Самаранча являются главы крупных международных федераций — легкой атлетики, гимнастики, велоспорта и лыжных видов британец Себастьян Коу, японец Моринари Ватанабэ, француз Давид Лапартьян и швед Юхан Элиаш, член исполкома МОК иорданец Фейсал ибн Хусейн, а также бывшая олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри, руководящая спортом в Зимбабве. О восстановлении полноценного статуса России никто из них не говорил. А про Себастьяна Коу, ранее считавшегося безусловным фаворитом президентской гонки, хорошо известно, что в этом вопросе он занимает исключительно жесткую позицию. Его структура — World Athletics, в отличие от подавляющего большинства тех, что курируют летние виды, россиян на топовые соревнования не допускает даже в нейтральном статусе.

Кто поборется за пост президента МОК

Слова испанского функционера заставили Insidethegames в очередной раз вспомнить о его знаменитом отце. Хуан Антонио Самаранч-старший, видимо, самый известный и популярный среди президентов МОК. Он был им с 1980 по 2001 год и превратил раздираемую конфликтами, испытывающую кучу проблем организацию в процветающую во всех отношениях, в том числе финансовом. При этом господин Самаранч никогда не старался скрывать «особой привязанности» сначала к Советскому Союзу, а затем России.

Правда, свое замечание Хуан Антонио Самаранч-младший все-таки сопроводил важной оговоркой, снижающей его громкость.

Он отметил, что «возвращение» может состояться лишь после устранения причин для «дисквалификации» и «непризнания». Между тем он дал понять, что причины все еще достаточно веские. Сводятся они, по словам господина Самаранча, прежде всего к тому, что ОКР допускает «очевидные и грубые нарушения Олимпийской хартии», «беря на себя функции другого национального олимпийского комитета на некоторых территориях». Формально российскую структуру наказали за включение в его состав олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Представить, что ОКР вдруг откажется от них, невозможно.

Алексей Доспехов

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