Дорогой Хуан Хуаныч
Испанский кандидат на пост президента МОК допустил работу по возвращению российского спорта
Хуан Антонио Самаранч подтвердил предположения, что является самым пророссийским кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) среди всех семи функционеров, решивших в следующем году бороться за право стать преемником покидающего должность Томаса Баха. Господин Самаранч пообещал, что в случае избрания начнет работу по восстановлению полноценного статуса России в мировом спорте — правда, при условии, что будут устранены веские, на его взгляд, «причины» для существующих сегодня ограничений.
Хуан Антонио Самаранч-младший в 2018 году
Фото: Mark Schiefelbein, File / AP
На полях спортивной конференции в Будапеште вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший сделал агентству AFP громкое заявление, посвященное России. Он сказал, что в случае избрания на пост президента МОК организация может инициировать «интенсивную работу» по «возвращению» России.
Что под этим возвращением подразумевается, понятно. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, на российскую спортивную отрасль обрушилась волна санкций, фактически вылившаяся в ее международную изоляцию. Позже МОК смягчил рекомендации, на основании которых был введен такой режим, но отечественный спорт все равно продолжает существовать в условиях жестких ограничений. Они, например, привели к тому, что Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен признания МОК, а летом на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе выступили лишь 15 российских спортсменов.
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Своим заявлением Хуан Антонио Самаранч подтвердил сложившееся мнение о том, что он выглядит самым «пророссийским» кандидатом из всех, выставивших в сентябре свои кандидатуры для участия в выборах президента МОК. Они состоятся в марте будущего года.
За право стать преемником покидающего должность Томаса Баха будут бороться семь человек.
Соперниками господина Самаранча являются главы крупных международных федераций — легкой атлетики, гимнастики, велоспорта и лыжных видов британец Себастьян Коу, японец Моринари Ватанабэ, француз Давид Лапартьян и швед Юхан Элиаш, член исполкома МОК иорданец Фейсал ибн Хусейн, а также бывшая олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри, руководящая спортом в Зимбабве. О восстановлении полноценного статуса России никто из них не говорил. А про Себастьяна Коу, ранее считавшегося безусловным фаворитом президентской гонки, хорошо известно, что в этом вопросе он занимает исключительно жесткую позицию. Его структура — World Athletics, в отличие от подавляющего большинства тех, что курируют летние виды, россиян на топовые соревнования не допускает даже в нейтральном статусе.
Слова испанского функционера заставили Insidethegames в очередной раз вспомнить о его знаменитом отце. Хуан Антонио Самаранч-старший, видимо, самый известный и популярный среди президентов МОК. Он был им с 1980 по 2001 год и превратил раздираемую конфликтами, испытывающую кучу проблем организацию в процветающую во всех отношениях, в том числе финансовом. При этом господин Самаранч никогда не старался скрывать «особой привязанности» сначала к Советскому Союзу, а затем России.
Правда, свое замечание Хуан Антонио Самаранч-младший все-таки сопроводил важной оговоркой, снижающей его громкость.
Он отметил, что «возвращение» может состояться лишь после устранения причин для «дисквалификации» и «непризнания». Между тем он дал понять, что причины все еще достаточно веские. Сводятся они, по словам господина Самаранча, прежде всего к тому, что ОКР допускает «очевидные и грубые нарушения Олимпийской хартии», «беря на себя функции другого национального олимпийского комитета на некоторых территориях». Формально российскую структуру наказали за включение в его состав олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Представить, что ОКР вдруг откажется от них, невозможно.