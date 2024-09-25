Тело пропавшего десять дней назад мужчины нашли в Карповке

Труп мужчины обнаружили в реке Карповке 25 сентября, сообщает «Фонтанка». Погибшим оказался 30-летний житель Омской области.

Мужчина пропал десять дней назад, его поисками занимались волонтеры «Лизы Алерт». По данным издания, в Сибири у покойного был бизнес по производству текстиля. Компания занималась нанесением рисунков на готовую одежду.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге арестовал подозреваемого в резонансном деле об убийстве 20-летней девушки. Следствие полагает, что злоумышленник, чтобы спрятать улики, расчленил возлюбленную и поместил ее останки в бочку с кислотой.

Андрей Маркелов