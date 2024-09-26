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Бывшая воронежская судья не смогла добиться оправдания по делу о ДТП

Липецкий областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшей судьи Воронежского областного суда Людмилы Козиевой на прекращение ее уголовного дела о ДТП (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Задонский райсуд Липецкой области закрыл дело по нереабилитирующим обстоятельствам — в связи с истечением сроков давности.

Козиева посчитала решение суда незаконным и необоснованным. Она попросила вышестоящую инстанцию отменить его и вернуть дело прокурору или оправдать ее. По ее словам, инкриминируемое ей преступление она не совершала, уголовное преследование в отношении нее велось незаконно и было связано с ее профессиональной деятельностью. Согласно тексту апелляционного постановления, облсуд признал ее доводы несостоятельными, а решение о прекращении дела законным и обоснованным.

В основу уголовного дела легло ДТП, произошедшее 21 июля 2020 года на набережной Массалитинова в Воронеже. Тогда судья облсуда на Volkswagen Touareg превысила установленную скорость и, нарушая правила дорожного движения, при перестроении съехала на тротуар, врезавшись в припаркованный ВАЗ-2115. Находившийся в стоявшем автомобиле мужчина получил серьезные травмы. Через год после происшествия полномочия Людмилы Козиевой были прекращены. Она безуспешно обжаловала решение Высшей квалификационной коллегии судей о даче согласия на возбуждение в отношении нее уголовного дела.

Уголовное дело поступило в суд лишь в конце 2022 года. Его решили рассматривать в Липецкой области, чтобы исключить возможность воздействия подсудимой на судебное следствие.

Сергей Толмачев

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