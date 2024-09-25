Россиян хотят обязать оформлять дом в собственность сразу после постройки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет граждан и организации ставить на учет здания и сооружения сразу после завершения строительства или реконструкции. Документ также запрещает использовать такие объекты до регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Застройщик должен будет поставить такие объекты на кадастровый учет и оформить права на них … За несвоевременное оформление предусмотрят ответственность. Обязательная регистрация не коснется "режимных" объектов»,— говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что инициатива позволит сократить число объектов, которые используются без регистрации в ЕГРН. Застройщики должны будут регистрировать права на объекты долевого строительства в течение 30 дней.

Регистрация прав на основании сделок, а также учет и регистрация прав на здания будут приостановлены, если границы земельного участка не установлены. Законопроект, как сказал Павел Крашенинников, упростит выдачу предписаний при обнаружении нарушений.

В пояснительной записке к документу сказано, что на территории каждого субъекта России есть от 1 тыс. до 5 тыс. жилых домов без регистрации, которые фактически используются гражданами. Правительство, которое выступило соавтором законопроекта, считает, что это создает угрозу для защиты прав граждан, которые построили дом за свой счет.

О регистрации жилых объектов — в тексте «Ъ» «ИЖС призывают к порядку».