Пекин пошел на экстерриториальный принцип

Китай в среду впервые более чем за четыре десятилетия провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) за пределами своей территории, причем в тот же день публично уведомил об этом весь мир. Это наверняка было с тревогой воспринято в США, где утверждают: наращивание Пекином своего ракетно-ядерного потенциала выходит за рамки надежного минимального сдерживания, что и вынуждает американскую сторону идти на ответные меры. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: Китай занимается развитием своих вооруженных сил и имеет полное право на испытание ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Западе с тревогой следят за ускоренным развитием китайской ракетно-ядерной программы

Фото: Jason Lee / Reuters На Западе с тревогой следят за ускоренным развитием китайской ракетно-ядерной программы

Фото: Jason Lee / Reuters

МБР с макетом боеголовки была запущена ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 08:44 утра по пекинскому времени в среду, упав «в ожидаемых морских районах». Об этом отчиталось 25 сентября китайское Министерство обороны. В ведомстве добавили, что это было «обычное мероприятие в рамках ежегодного плана подготовки». Запуск «эффективно проверил характеристики оружия и техники, а также уровень подготовки войск и достиг ожидаемой цели», отметило, в свою очередь, агентство «Синьхуа».

Кроме того, в Пекине не преминули заявить, что испытание не было направлено против какой-либо страны или цели, а «заинтересованные государства» были об этом заранее проинформированы. Траекторию полета ракеты и конкретное место «в открытом море Тихого океана», в которое она упала, в Китае уточнять не стали. Равно как и какую именно из своих МБР там испытывали. Хотя военные эксперты предположили, что речь, скорее всего, идет об одной из новейших МБР DF-41 с дальностью полета от 12 тыс. до 15 тыс. км, которая была представлена во время празднования 70-летия КНР в 2019 году.

Согласно информации, опубликованной ранее китайскими военными, ракетные войска НОАК располагают такими типами баллистических ракет межконтинентальной дальности, как упомянутые DF-41, а также DF-31AG, DF-5B, в то время как в распоряжении ВМС НОАК имеются межконтинентальные баллистические ракеты JL-2 подводных лодок.

Китайские МБР Досье C конца 1970-х годов Китай имел на вооружении баллистические ракеты DF-4. Эта двухступенчатая жидкостная ракета могла забросить боеголовку мощностью 3 Мт на расстояние до 5,5 тыс. км. Испытания первой китайской полноценной межконтинентальной (дальностью до 12 тыс. км) ракеты DF-5 начались в мае 1980 года. Модификация DF-5A принята на вооружение в 1981 году и имеет боезаряд мощностью до 5 Мт. Версия DF-5B заступила на боевое дежурство в 2015 году, она имеет разделяющуюся головную часть (до пяти боеголовок мощностью 200–300 кт каждая). Предположительно, сейчас разрабатывается еще одна версия этой ракеты — DF-5C — с разделяющейся головной частью и дальностью до 13 тыс. км. С 2006 года на вооружении ракетных войск Народно-освободительной армии Китая стоит трехступенчатая твердотопливная мобильная ракета DF-31. Она способна доставить одну боеголовку мощностью 200–300 кт на расстояние до 7,2 тыс. км. Модификация DF-31A, развернутая в 2007 году, имеет увеличенную до 11,2 тыс. км дальность. Вторая модификация — DF-31AG с разделяющейся головной частью. Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41, представленная в 2019 году,— новейшая ракета наземного компонента китайских стратегических ядерных сил. По оценкам экспертов, она может нести до трех боеголовок мощностью 200–300 кт на расстояние 12–15 тыс. км. Кроме того, на подводных лодках Китая с 2022 года развернуты ракеты JL-3 дальностью свыше 9 тыс. км, способные нести несколько боеголовок.

Несмотря на довольно будничный тон сообщения китайского Минобороны, новость об испытании МБР, которые Китай обычно проводил в собственном воздушном пространстве, многими была воспринята с тревогой. «Это крайне необычно, и, вероятно, впервые за десятилетия мы видим подобное испытание. Оно, скорее всего, говорит о продолжающейся ядерной модернизации Китая, проявляющейся в условиях новых требований к испытаниям»,— сказал AFP американский эксперт по ядерной политике Анкит Панда.

Последний раз КНР запускала МБР в южной части Тихого океана в 1980 году. И согласно картам тех лет, опубликованным в китайских газетах, район испытаний пришелся на область внутри круга, условно образованного Соломоновыми островами, Науру, островами Гилберта, Тувалу, Западным Самоа, Фиджи и Новыми Гебридами.

В последние годы Китай активно наращивал свои вооруженные силы в целом и ядерные в частности в соответствии с поставленной председателем КНР Си Цзиньпином целью создать к 2049 году вооруженные силы «мирового класса».

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), количество боеголовок в ядерном арсенале Китая выросло с 410 в январе 2023 года до 500 в январе нынешнего года.

Для сравнения: у двух крупнейших ядерных держав США и России, по данным того же института, 3708 и 4380 активных ядерных боеголовок соответственно (в эти цифры не входят списанные и еще не утилизированные заряды; а данные по РФ приблизительные, так как она с 2023 года не обнародует информацию о своем арсенале).

Во многом наращивание Пекином своих ядерных сил было нацелено на противостояние Соединенным Штатам и совершенствованию ими собственной противоракетной обороны. При этом если Китай официально придерживается политики «неприменения ядерного оружия первым», то Штаты — нет. На фоне геополитического соперничества китайцев и американцев неудивительно, что именно из Вашингтона чаще всего звучали алармистские заявления, что скорость наращивания ядерного потенциала Китая выходит за рамки надежного минимального сдерживания. Кроме того, в прошлогоднем докладе Пентагона было заявлено, что Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем прогнозировали американские чиновники, и что он находится на пути к тому, чтобы к 2035 году увеличить количество имеющихся у него боеголовок до 1,5 тыс. Не способствовал спокойствию американцев и тот факт, что Китай отказался от продолжения консультаций с США по контролю над вооружениями в знак протеста против американских продаж оружия Тайваню (см. “Ъ” от 18 июля).

Ракетные испытания в КНР прокомментировали в Кремле. «Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством, мы с уважением (к этому.— “Ъ”) относимся, и, разумеется, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информацией»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Как заявил “Ъ” руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов, о том, что Китай совершенствует свой стратегический ядерный потенциал сдерживания, было известно давно, а потому американцы уже с 2021 года начали рассматривать ответные меры на это. «Даже решение нынешней демократической администрации вернуть ядерные крылатые ракеты Tomahawk на флот, которые оттуда убрали в 2011 году,— это уже ответная мера»,— сказал эксперт.

Вся китайская рать Из чего состоит армия Поднебесной и кому стоит ее опасаться Читать далее

«Сейчас в США идут дебаты, как Штатам перестроить свою политику в области стратегических ядерных вооружений, чтобы одновременно сдерживать двух примерно равных им противников,— нужно ли иметь в сумме столько же, сколько у России и Китая, или достаточно каких-то более рациональных ответных мер. Но то, что они будут, это несомненно»,— подытожил Алексей Арбатов.

Наталия Портякова