За неделю жители Черноземья отдали мошенникам более 70 млн рублей

Жители регионов Черноземья за неделю с 19 по 25 сентября отдали мошенникам как минимум 73 млн руб., следует из данных региональных управлений МВД.

Так, в Воронежской области сообщалось о мошеннических действиях с 58 млн руб., при этом более 20 млн руб. жители региона лишились за одни сутки. Жители Белгородской области перевели аферистам 9 млн руб., Тамбовской — 4,2 млн руб., Липецкой — 680 тыс. руб., Курской — 600 тыс. руб., Орловской — 500 тыс. руб.

Мошенники, как и ранее, предлагают гражданам совершать «выгодные» покупки в интернете через посредников или брать через интернет микрозайм «на выгодных условиях». Популярной остается и схема со звонком (или электронным письмом) от фальшивых сотрудников банка, которые убеждают граждан передать им персональные данные, заключить кредитный договор или перевести средства на «безопасные» счета. Кроме того, аферисты часто предлагали своим жертвам стать инвесторами якобы перспективных проектов. Также мошенники активно используют махинации с сим-картами, страховыми полисами и персональными данными на «Госуслугах».

За прошлую неделю жители Черноземья отдали мошенникам почти 20 млн руб.

Денис Пискунов