Песков назвал оправданной идею Мединского о сокращении обучения в школах

Предложение помощника президента Владимира Мединского о сокращении образовательного процесса — пока что «скорее экспертная дискуссия», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, такая дискуссия «более чем оправданная».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы знаете, что существуют различные точки зрения по уплотнению образовательного процесса. Есть у специалистов доводы и за, и против. Но, безусловно, это дискуссия более чем оправданная — времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования»,— рассказал господин Песков в ходе пресс-кола, отвечая на вопрос, знаком ли Владимир Путин с инициативой своего помощника.

Накануне Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в российских школах необходимо сократить, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. «Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет,— это непозволительная роскошь»,— сказал помощник президента во время встречи в Мурманске с региональным активом Российского военно-исторического общества, которое он возглавляет.

Господин Мединский считает, что классическое пяти-шестилетнее обучение в вузах в скором времени тоже уйдет в прошлое. По его словам, в будущем образование будет рассчитано на ближайшие десять лет, после чего «надо будет переучиваться», чтобы быть конкурентоспособным.

Подробнее о качестве российского образования — в публикации «Ъ» «Наука преподавать».

Ольга Семеновых