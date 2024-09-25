Песков назвал «фатальной ошибкой» попытки принудить Россию к миру

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заблуждается, говоря о необходимости «принудить Россию к миру». По словам представителя Кремля, эта «фатальная ошибка» неизбежно будет иметь для Киева последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Принудить Россию к миру невозможно. Россия является сторонницей мира с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения задач, которые стоят в рамках специальной военной операции. Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно»,— сказал господин Песков во время пресс-кола.

Ранее на заседании Совбеза ООН господин Зеленский выразил мнение, что конфликт с РФ не может быть урегулирован на основе переговорного процесса. Он утверждает, что ради достижения мира Россию необходимо принуждать, и вновь высказался за использование своей «формулы мира» для разрешения кризиса. Помимо этого президент Украины заявил, что его «план победы» имеет отношение не к переговорам, а к вопросу об укреплении вооруженных сил страны.

23 сентября господин Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что окончание конфликта ближе, чем многие полагают. Господин Песков, комментируя слова украинского президента, отметил, что Москва понимает сущность киевского режима, продолжает СВО и добьется выполнения поставленных целей.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Андреев