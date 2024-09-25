Мишустин предложил Ксению Юдаеву на пост исполнительного директора МВФ

Премьер-министр Михаил Мишустин дал указание министру финансов Антону Силуанову представить кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом говорится в распоряжении правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Юдаева

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ксения Юдаева

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В связи с предстоящими выборами исполнительных директоров в Международном валютном фонде, запланированными на период с 29 июля по 25 октября 2024 года, поручаю представителю Российской Федерации в МВФ Силуанову А. Г. в надлежащем порядке предложить кандидатуру Юдаевой К. В. для избрания на должность исполнительного директора от России в МВФ и уведомить об этом управляющего директора МВФ»,— говорится в документе.

Ксения Юдаева на протяжении почти десяти лет занимала должность первого заместителя председателя Центрального банка РФ, с сентября 2013-го до августа 2023 года. В июле прошлого года она стала советником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, а в октябре покинула совет директоров регулятора. Госпожа Юдаева продолжает работать в комитете финансовой стабильности Банка России.

Ранее информацию о ее назначении подтвердил прежний исполнительный директор МВФ от РФ Алексей Можин. По его словам, госпожа Юдаева приступит к обязанностям в ноябре.

Матвей Иващенко