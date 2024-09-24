Решетников: инфляция в России прошла зафиксированный летом пик

Инфляция в России замедляется после зафиксированных в июле пиковых значений, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, представленный ведомством прогноз социально-экономического развития РФ на 2025–2027 годы позволяет сформировать устойчивый бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В 2025 году среднегодовая инфляция продолжит замедляться, а в 2026-м выйдет на целевой уровень (4%.— ''Ъ'')»,— приводит официальный Telegram-канал слова господина Решетникова на заседании правительства.

Глава Минэкономразвития назвал прогноз, составленный ведомством, «вполне реалистичным», поскольку он учитывает расходы на реализацию послания президента, новые национальные проекты и меры экономической политики, направленные на «расшивку» дефицита ключевых ресурсов.

Согласно данным на 18 сентября, годовая инфляция в России зафиксирована на уровне 8,74% против 9,25% в начале июля.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с 5,1% в апрельской версии, до 4,5% в 2025-м и 4% в 2026–2027 годах.

Подробнее о планах властей по снижению экономического неравенства в стране — в материала «Ъ» «Союз небедных и небогатых».

Александр Андреев