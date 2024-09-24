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В Нижнем Тагиле заменили порванный ветром флаг РФ на 50-метровом флагштоке

Поврежденный сильными порывами ветра в понедельник российский триколор на 50-метровом флагштоке в Нижнем Тагиле заменили, сообщил в своем telegram-канале глава города Владислав Пинаев.

Фото: telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева

Фото: telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева

Он добавил, что его заменили согласно гарантийным обязательствам контракта.

Напомним, в августе в Нижнем Тагиле установили самый высокий на Урале флагшток высотой 50 м с российским триколором. Длина и ширина полотнища составляют 17 и 11 м соответственно.

Ирина Пичурина

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