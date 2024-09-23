Руководство «Строителей ЯНАО» обратилось к Путину с жалобой на захват

Бывшее руководство СРО Союз «Строители ЯНАО» направило обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорится о смене правления союза незаконным путем и «захвате» организации. Документ есть в распоряжении редакции «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации из обращения, начиная с 1 апреля к строительным организациям - членам союза стали обращаться из местных администраций с требованием отозвать уже выданные доверенности на общее собрание и выдать доверенности на указанных им лиц. Предположительно, доверенности выдавали на работников муниципальных органов. В обращении говорится, что правление отменило очередное общее собрание членов, назначенное на 25 апреля, и обратилось к губернатору региона.

Как следует из документа, 25 апреля было проведено внеочередное общее собрание членов союза, несмотря на решение правления. Руководство считает, что подписные листы с требованием о его проведении были фальсифицированы, а в самом собрании принимали участие муниципальные служащие, на которых требовали выдать доверенности. На собрании было принято решение о смене директора и правления союза. Как утверждают бывшие директор и председатель правления, соответствующие изменения в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) были внесены в течение одного дня и без наличия необходимых документов.

С жалобой на ситуацию бывшее руководство обратилось с заявлениями в полицию, следственный комитет, прокуратуру, в налоговую службу и в федеральные органы власти, а затем в приемную президента России Владимиру Путина. Бывшее руководство считает, что к ситуации могут иметь отношение представители региональных властей, а в качестве цели называет доступ ко счетам организации и контроль над строительной сферой.

СРО Союз «Строители ЯНАО», согласно информации на сайте, занимается лицензированием строительных компаний, разработкой стандартов и правил работ, содействием в формировании и соблюдении требований, принимает участие в разработке нормативных актов, регламентирующих сферу строительства в регионе.

«Ъ-Урал» обратился за комментариями к правительству ЯНАО.

Анна Капустина