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Нижегородским букмекерам поднимают налоговую ставку в три раза

Бюджетный комитет нижегородского заксобрания одобрил внесение изменений в региональный закон о налоговой ставке при проведении азартных игр. В соответствии с этими изменениями, ставка налога на игорный бизнес для одного процессингового центра интерактивных ставок букмекерской конторы будет увеличена с 3 до 9,5 млн руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным нижегородского минфина, изменение связано с необходимостью привести региональное законодательство в соответствие федеральному. После внесения в июле текущего года изменений в Налоговый кодекс РФ, регионы получили право устанавливать налоговую ставку для игорного бизнеса в размере 9,5-10 млн руб. для одного процессингового центра.

В Нижегородской области есть всего один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы. Чтобы сохранить этого налогоплательщика и не давать ему повода перерегистрироваться в другом регионе, нижегородские власти решили поднять налоговую ставку до минимально возможного значения.

Бюджетный комитет рекомендовал принять законопроект в двух чтениях. Окончательное решение будет принимать законодательное собрание на заседании 26 сентября.

Андрей Репин

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