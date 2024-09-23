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Коммерсантъ FM
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Ввоз физлицами авто из КНР через Уссурийск вырос с начала года в пять раз

За январь—август 2024 года через Уссурийскую таможню на территорию России физическими лицами ввезено 6242 автомобиля производства КНР. Это в пять раз больше аналогичного показателя 2023 года, сообщила сегодня, 23 сентября, пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ДВТУ, ранее в основном ввозились автомобили китайских брендов — Geely, Changan и Chery. Однако в августе наблюдалось значительное увеличение импорта автомобилей японских, южнокорейских и европейских марок, выпускаемых в Китае. Если раньше отмечались единичные случаи ввоза таких машин, то в августе они уже составили половину месячного ввоза — 800 из 1611 единиц.

Сумма уплаченных таможенных платежей за ввоз автомобилей через Уссурийскую таможню с начала года составила более 3 млрд руб.

Почему падает доля зарубежных автоконцернов в КНР — в материале «Ъ» «Иностранный автопром выдавливают из Китая».

Алексей Чернышев, Владивосток

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