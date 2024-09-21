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Умер солист Большого театра народный артист Владислав Верестников

В возрасте 77 лет умер солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников. С 2005 года он преподавал сольное пение в МГИМ имени Шнитке и Центре оперного пения Галины Вишневской.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«Владислав Аркадьевич Верестников сегодня умер на 78-м году жизни от тяжелой продолжительной болезни»,— сообщила пресс-служба Большого театра ТАСС. Там уточнили, что дата и место прощания будут известны позже.

Владислав Верестников служил в Большом театре с 1977 по 2006 год. За это время он исполнил более 30 оперных партий. Выступал как солист Президентского симфонического оркестра. В 1994 году получил звание народного артиста России за заслуги в области искусств.

Петр Бузлаев

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