Суд пересмотрит спорное решение о выкупе имущества пермского порта

Арбитражный суд Пермского края пересмотрит решение о признании недействительным отказа краевого Росимущества в выкупе федеральных объектов инфраструктуры ОАО «Порт Пермь» по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом сообщает телеграм-канал Арбитражного суда Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации суда, 19 сентября Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы, судебные акты иных инстанций оставил без изменения. После возвращения материалов дела в краевой Арбитражный суд будет решен вопрос о возобновлении производства по делу.

Ранее Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил жалобу прокуратуры Пермского края на определение об отказе в пересмотре решения суда. Речь идет о решении 2009 года, когда суд удовлетворил требования ОАО «Порт Пермь» о признании недействительным отказа Росимущества в предоставлении обществу права выкупа объектов инфраструктуры (линии электропередач, трансформаторные подстанции и тепловые сети).

По данным прокуратуры, после спорного решения было установлено, что стратегический порт контролирует группа иностранных инвесторов, что запрещено законодательством. При этом решение 2009 года было использовано для прикрытия противоречащих законом сделок и направлено на вывод федерального имущества.

В прошлом году суд отказал надзорному органу в удовлетворении заявления о пересмотре определения по данным основаниям. Как указано в решении, те обстоятельства, на которые прокуратура ссылается как на новые, возникли после принятия спорного решения. Суд отметил, что фактически порт стал подконтролен иностранным инвесторам в 2011 году.