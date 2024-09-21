Графа Монте-Кристо сделали понятнее

В прокат вышел фильм «Граф Монте-Кристо» Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта, премьера которого состоялась на Каннском фестивале-2024. Начинающие режиссеры не первый раз берутся за Александра Дюма-отца: они были сценаристами и продюсерами адаптации «Трех мушкетеров» в двух частях. Однако с «Графом Монте-Кристо» они, к удовольствию Юлии Шагельман, обошлись куда почтительнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый «Граф Монте-Кристо» сохранил верность духу романа

Фото: Fargo Films Новый «Граф Монте-Кристо» сохранил верность духу романа

Фото: Fargo Films

«Граф Монте-Кристо» на своем долгом веку подвергался экранизациям чуть реже, чем многострадальные «Мушкетеры», но тоже немало. Первые три фильма о его приключениях вышли еще в 1908 году, сразу в США, Италии и Франции. С тех пор перерывы между адаптациями романа редко составляли больше нескольких лет — и это не считая фильмов и сериалов, где использовалась только его фабула, а герои переименовывались и действие переносилось в современность. В прошлогоднем испанском сериале «Монтекристо», который сейчас идет в онлайн-кинотеатре «Амедиатека», создатели выбрали именно такой подход.

Александр де Ла Пательер и Матьё Делапорт, сами писавшие сценарий своего фильма, с современностью решили не заигрывать. Действие картины стартует, как и в оригинале, в 1815 году. На экране присутствуют все положенные кринолины, фраки, цилиндры и дуэльные пистолеты, а также роскошные особняки, замки, корабли и захватывающие дух пейзажи: ни один евро из 43 млн бюджета не был потрачен напрасно. «Монте-Кристо», ставший самым дорогим французским фильмом этого года, выглядит величественно и масштабно, в духе традиционных экранизаций классики, каких сейчас практически не снимают.

Некоторые детали романа, способные смутить современного зрителя, все же подверглись ревизии. Например, у Эдмона Дантеса, ставшего графом Монте-Кристо (Пьер Нинэ), нет «преданного, как собака» чернокожего раба Али: его заменил сурового вида итальянец Джакопо (Абде Мациане). Да и прекрасная Гайде (Анамария Вартоломеи) больше не невольница, граф любит ее исключительно как дочь и ближе к финалу благополучно отпускает навстречу счастью. Двуличный и порочный Андреа Кавальканти (Жюльен де Сен Жан) — на самом деле Андре, незаконный сын злодея Вильфора (Лоран Лафитт),— стал гораздо более симпатичным персонажем, со своей собственной трагической историей.

Вероятно, для того чтобы сделать фильм ближе и понятнее новой молодой аудитории, создатели превратили особняк Монте-Кристо в настоящее логово Бэтмена, с потайными комнатами и специальными помещениями для обдумывания планов мести. Граф меняет обличья и маски, как он это делал и в романе, но все это отсылает уже не столько к Дюма, сколько к фильмам франшизы «Миссия невыполнима».

Большинство же изменений, которым де Ла Пательер и Делапорт подвергли первоисточник, вполне объяснимы необходимостью сократить объемный текст, уменьшить количество персонажей и не растягивать действие до бесконечности. Фильм и так идет три часа и местами, несмотря на все усилия, получился несколько тяжеловесным. Другие изменения понятны меньше: например, вместо старого бонапартиста папаши Нуартье у Вильфора появилась сестра (Адель Симфаль), чья линия была бы более уместна в какой-нибудь турецкой мыльной опере.

Но фильм остается верен духу романа и его основной идее о губительности мести прежде всего для самого мстителя. Одержимость Монте-Кристо наказанием Вильфора, Данглара (Патрик Милле) и Фернана Морсефа (Бастьен Буйон) разрушает жизни его близких и при этом не приносит ему ни счастья, ни удовлетворения, а только добавляет новые потери к и без того длинному списку. Начало истории Дантеса вдруг отдает неожиданной злободневностью («Был бы виновен, повесили бы, а раз сажают, значит, слишком много знаешь»), а продолжение являет вполне современного героя, с травмой в анамнезе и мучительными сомнениями в собственной правоте. Авторы фильма отличаются меньшим человеколюбием, чем Дюма: положительных героев у них почти нет, и никто не получает награду за свою честность и доброту. Однако сам Эдмон Дантес все-таки успевает остановиться в шаге от окончательного падения в бездну.