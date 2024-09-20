Начался прием документов от кандидатов на пост главы Саткинского округа

Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Саткинского муниципального округа. Соответствующее решение депутатов было опубликовано 19 сентября. Заявки от потенциальных кандидатов принимаются с 20 сентября. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в представительном органе.

Документы от претендентов принимаются до 27 сентября включительно. Конкурс назначен на 24 октября.

Процедура избрания главы проводятся в связи с преобразованием Саткинского района в округ. Две недели назад состоялись выборы членов Собрания депутатов Саткинского муниципального округа первого созыва. Председателем стал Николай Бурматов, возглавлявший районное собрание. Теперь необходимо избрать главу округа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2023 года губернатор региона Алексей Текслер подписал постановление о наделении Саткинского района статусом округа с административным центром в Сатке. Собственные администрации и представительные органы городов и сельских поселений в районе ликвидированы.