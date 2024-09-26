Что измеряют на автодороге
Постоянные параметры дороги — технические характеристики дороги и ее элементов, не меняющиеся в процессе эксплуатации и меняющиеся только при реконструкции или капитальном ремонте:
- ширина проезжей части и земляного полотна;
- габарит приближения;
- длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;
- протяженность подъемов и спусков;
- продольный и поперечный уклоны;
- высота насыпи и глубина выемки;
- габариты искусственных дорожных сооружений;
- состояние элементов водоотвода;
- состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.
Переменные параметры дороги — технические характеристики дороги и ее элементов, изменяющиеся в процессе эксплуатации под воздействием транспортных средств, метеорологических условий и выполнения любого вида дорожных работ, кроме реконструкции и капитального ремонта:
- продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;
- сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;
- прочность дорожной одежды (покрытия);
- грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;
- вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и объем выявленных повреждений.