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Коммерсантъ FM
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Что измеряют на автодороге

Постоянные параметры дороги — технические характеристики дороги и ее элементов, не меняющиеся в процессе эксплуатации и меняющиеся только при реконструкции или капитальном ремонте:

  • ширина проезжей части и земляного полотна;
  • габарит приближения;
  • длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;
  • протяженность подъемов и спусков;
  • продольный и поперечный уклоны;
  • высота насыпи и глубина выемки;
  • габариты искусственных дорожных сооружений;
  • состояние элементов водоотвода;
  • состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

Переменные параметры дороги — технические характеристики дороги и ее элементов, изменяющиеся в процессе эксплуатации под воздействием транспортных средств, метеорологических условий и выполнения любого вида дорожных работ, кроме реконструкции и капитального ремонта:

  • продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;
  • сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;
  • прочность дорожной одежды (покрытия);
  • грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;
  • вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и объем выявленных повреждений.

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