Что измеряют на автодороге

Постоянные параметры дороги — технические характеристики дороги и ее элементов, не меняющиеся в процессе эксплуатации и меняющиеся только при реконструкции или капитальном ремонте:

ширина проезжей части и земляного полотна;

габарит приближения;

длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

протяженность подъемов и спусков;

продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

состояние элементов водоотвода;

состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

Переменные параметры дороги — технические характеристики дороги и ее элементов, изменяющиеся в процессе эксплуатации под воздействием транспортных средств, метеорологических условий и выполнения любого вида дорожных работ, кроме реконструкции и капитального ремонта: