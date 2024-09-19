1,4 процента составил рост цен в промышленности, поставляющей товары на внутренний рынок, в августе по сравнению с июлем 2024 года, сообщил Росстат. В июле показатель составил 1,1%. Опрошенные «Интерфаксом» в начале сентября аналитики ожидали его роста в августе на 0,5% (при росте отпускных цен в обработке в 0,4%). По оценке Bloomberg Economics, в пересчете на год с сезонной корректировкой темпы прироста замедлились до 4,4% с 10,8% в июле. В корзину входят продовольствие, одежда и обувь, автомобили, стройматериалы и электрические приборы, динамика — «сигнал о будущем замедлении роста потребительских цен», считает автор расчетов Александр Исаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран