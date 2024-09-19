Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сегодняшнее число

1,4 процента составил рост цен в промышленности, поставляющей товары на внутренний рынок, в августе по сравнению с июлем 2024 года, сообщил Росстат. В июле показатель составил 1,1%. Опрошенные «Интерфаксом» в начале сентября аналитики ожидали его роста в августе на 0,5% (при росте отпускных цен в обработке в 0,4%). По оценке Bloomberg Economics, в пересчете на год с сезонной корректировкой темпы прироста замедлились до 4,4% с 10,8% в июле. В корзину входят продовольствие, одежда и обувь, автомобили, стройматериалы и электрические приборы, динамика — «сигнал о будущем замедлении роста потребительских цен», считает автор расчетов Александр Исаков.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...