В Казани полиция задержала мужчину с предметом, похожим на оружие

В Казани полицейские задержала мужчину с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

По информации ведомства, в отдел полиции «Горки» УМВД РФ по Казани поступило сообщение о том, что женщине во дворе дома в Приволжском районе нужна медицинская помощь. На место прибыла полиция. Было установлено, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт у подъезда дома на улице Павлюхина. Мужчина 1996 года рождения ударил женщину и держал в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение. Пострадавшей 24-летней девушке оказали медицинскую помощь. В квартире был найден и изъят пневматический пистолет.

Как сообщает пресс-служба, потерпевшая отказалась писать заявление.

Сейчас идет проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Анар Зейналов