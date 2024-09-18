КамАЗ в текущем году увеличил выпуск автобусов в 2,7 раза
За первые семь месяцев этого года КамАЗ увеличил выпуск автобусов в 2,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба завода.
КамАЗ в текущем году увеличил выпуск автобусов в 2,7 раза
Фото: Telegram-канал ПАО «КАМАЗ»
Производство пассажирской техники дочерней компанией «НЕФАЗ» в Башкортостане выросло на 4,3%.
Общее производство автобусов в России за этот период увеличилось на 17,2%, достигнув 21,9 тысяч единиц. В их число вошли 536 электробусов, 1,3 тысячи автобусов для сидячих пассажиров и 245 автобусов на базе отечественных грузовиков.
Реализация автобусов за январь-июль выросла на 7,6% по сравнению с прошлым годом и составила 19,3 тысяч штук.
Ранее сообщалось, что КамАЗ передал Башкортостану 88 автобусов НЕФАЗ.
В конце августа стало известно, что в Сенегале откроется завод КамАЗа.