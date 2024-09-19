Времена и годы

Театральный сезон в Париже по традиции открыл Festival d`automne — крупнейший во Франции междисциплинарный фестиваль, который продлится всю осень. В программе — 84 проекта артистов из 28 стран, и у каждого свой взгляд на современный мир и его беды. Начался фестиваль с проблем экологии и последней премьеры бельгийского хореографа Анны Терезы Де Керсмакер на музыку «Времен года» Вивальди. Рассказывает Мария Сидельникова.

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Фото: Anne Van Aerschot «Спор гармонии с изобретением» переворачивает с ног на голову все, к чему Анна Тереза Де Керсмакер приучила своих зрителей

Фото: Anne Van Aerschot

64-летняя Анна Тереза Де Керсмакер — неизменная величина Осеннего фестиваля, хотя и она уже успела попасть под каток новых веяний. Летом в прессу просочились результаты внутреннего расследования, в котором артисты ее труппы Rosas обвиняли руководительницу в «тирании», «физических и моральных унижениях» и в том, что во время ковида, который, по ее словам, был «заговором медицинской индустрии», она заставляла их работать, подвергая тем самым опасности их жизни. Но до суда дело пока не дошло, авторитет Де Керсмакер пока непоколебим. Доказательство тому — полные залы Theatre de la Ville, где состоялась парижская премьера ее последней постановки «Il Cimento dell`Armonia e dell`Inventione». «Спор гармонии с изобретением» — название цикла концертов Антонио Вивальди, куда вошли и знаменитые «Времена года».

Начали с задержкой, полчаса налаживали неоновые лампы, которые отказывались работать. Они и узнаваемые схемы-чертежи на полу сцены — главные декорации, строгая геометрическая форма типичного спектакля бельгийского хореографа. Однако долгожданное начало не разрядило обстановку. Вместо барочных трелей Вивальди зал погрузился в многозначительную тишину. В это время технической неполадкой казалось буквально все. И отсутствие музыки — вечного спутника Анны Терезы Де Керсмакер. И непривычная нарративность хореографии — Боштьян Антончич, опытный и харизматичный танцовщик Rosas, открывший этот безмолвный бал, то воображаемое ружье зарядит, то коня запряжет, то комара прибьет. И даже мужской состав исполнителей — спектакли-манифесты Де Керсмакер «Fase» (1982) и «Rosas danst Rosas» (1983) были подчеркнуто женскими, если не сказать феминистcкими — выглядел инородным.

На этих сбивающих с толку приемах, на обманутых ожиданиях и строит свой полуторачасовой спектакль Анна Тереза Де Керсмакер. Поставлен он на четырех танцовщиков (Боштьян Антончич, Нассим Баддаг, Лав Срнчевич, Хосе Паулу душ Сантуш) и в четыре руки с марокканским хореографом Радуаном Мризига. Иллюстративность хореографического текста, совершенно не свойственная Де Керсмакер, судя по всему, его инициатива. Но расслышать музыку, которая на слуху у всех вот уже три века, в танце — оказывается в итоге увлекательным упражнением. Ликующую «Весну» предвещает отличная сцена коллективной «чечетки». Фирменные движения-«маятники» Де Керсмакер, когда ноги бесконечно рисуют восьмерки на полу, а руки — полукруг в воздухе, становятся воплощением перехода от весеннего пробуждения к летнему зною. Мажорную «Осень», замыкающую цикл времен года в спектакле, предвещает вихрь кружений балетных «шене» и брейкдансерских «бэкспинов». Рваный ритм спектакля, прерывающаяся музыка, врезающиеся из разных «сезонов» танцевальные связки и общая дисгармония — не только художественные эксперименты авторов, но и напоминание о том, что природа сегодня живет по новым законам, где зима, где осень — поди разбери, и виной тому человек.

Смешалось все и на Осеннем фестивале. Существующий с 1972 года, с каждым выпуском он все решительнее размывает границы искусств. В разные периоды разные жанры брали верх. Сегодня же танец, драма, музыка, кино, литература, перформанс и другие искусства окончательно перемешались и изъясняются на всех доступных языках и наречиях. Ветеранов европейской сцены в этом году раз-два и обчелся: помимо Де Керсмакер свои премьеры покажут Роберт Уилсон и Ромео Кастеллуччи. Львиная доля участников — молодежь и герои местных сцен. Особое внимание — к Северной Африке, к Ближнему Востоку, а заодно и к Литве.

Художница и музыкант Лина Лапелите, одна из трех авторов экологической оперы-перформанса «Солнце и море», принесшей Литве «Золотого льва» на биеннале в Венеции в 2019 году, открывала одновременно и культурный год своей страны во Франции, и Осенний фестиваль. Ее перформанс «The Speech» в Bourse de Commerce одновременно и концерт, и музыкальная скульптура, и спектакль in situ. В свой «хор» она набрала детей и подростков из Парижа и пригородов, придумала для них нехитрую траекторию движения и поставила перед ними понятную задачу — имитировать звуки, которые издают животные. Дети мычали, выли, блеяли, но лучше всего им удались пронзительные птичьи крики.

Центральные ретроспективы фестиваля — «портреты» — в этом году чествуют режиссеров из Ливана Лине Маждалани и Рабиха Мруе. В свои документальные спектакли-перформансы они переплавляют личный опыт иммиграции из Бейрута в Берлин, когда они годами чувствовали себя уже не там, но еще не здесь. Второй «портрет» — музыкальный, он посвящен 41-летней итальянке Кларе Ианотте — дирижеру, композитору, а с нынешнего года музыкальному арт-директору Осеннего фестиваля. Она присоединится к своей соотечественнице Франческе Короне, программному директору драмы и танца с 2022 года. За последние два года полностью сменилась команда Осеннего фестиваля, которая не менялась лет сорок, а с приходом нового поколения изменился вектор программы: теперь периферия все отчетливее претендует на место центра как в географическом, так и в художественном смысле. Так что пока остается только вспоминать времена, когда и Анна Тереза Де Керсмакер считалась молодым диковинным хореографом из совсем не танцевальной Фландрии, и запасаться терпением.