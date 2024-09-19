Жемчужины в «Золотой раковине»

В пятницу открывается 72-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Его программу комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый фильм Франсуа Озона «Когда наступает осень» — о двух старушках и их трагикомических приключениях

Фото: FOZ Новый фильм Франсуа Озона «Когда наступает осень» — о двух старушках и их трагикомических приключениях

Фото: FOZ

Фестиваль в Стране Басков —- последнее крупное кинособытие года, причисляемое к высшей категории «А». Здесь подводятся итоги фестивального киносезона: ведь больше мировых премьер практически не будет вплоть до Роттердама и Берлина — а это уже январь-февраль следующего года. Помимо премьер, в Сан-Себастьяне показывают почти все награжденные каннские фильмы — во внеконкурсной программе, которая называется «Жемчужины».

Попали в Сан-Себастьян и две-три избранные картины из его сильной конкурентки, Венеции. Речь идет прежде всего о награжденной там Специальным призом картине «Апрель» грузинки Деа Кулумбегашвили. Ее хорошо знают в Сан-Себастьяне: она победила здесь со своей предыдущей работой «Начало» четыре года назад. И, конечно, о новоиспеченном венецианском триумфаторе — фильме «Соседняя комната» Педро Альмодовара, традиционного гостя крупнейшего фестиваля, проходящего на территории Испании. В разгар сентябрьских кинопоказов ему исполнится 75 лет, и по этому случаю ему будет вручен почетный приз «Доностия».

В главном конкурсе в Сан-Себастьяне — несколько авторитетных режиссерских имен. На открытии состоится мировая премьера фильма француженки Одри Диван, победительницы Венецианского фестиваля 2021 года. Он называется «Эмманюэль» и представляет собой новое кинематографическое прочтение романа Эмманюэль Арсан. Предыдущая экранизация, которой как раз исполнилось полвека, давно стала культовой классикой эротического кино. Что ждет зрителей новой версии романа, превращенного в сценарий самой Одри Диван в сотрудничестве с Ребеккой Злотовски, можно лишь гадать, но наверняка в нее внесены феминистские коррективы.

С Сильвией Кристель, принцессой мужских грез 1970-х, будет конкурировать играющая главную роль в новой «Эмманюэли» Ноэми Мерлан — артистка совсем другого типа, интеллектуалка, имеющая также режиссерский опыт. А музыку к фильму (тоже вступая в рискованную конкуренцию с культовой версией) сочинили Евгений и Саша Гальперины — композиторы родом из России, живущие во Франции и успешно работающие на многих международных проектах.

Братья Гальперины — авторы партитуры к еще одной конкурсной ленте: «Когда наступает осень» Франсуа Озона, плодовитого режиссера, уже имеющего в своей коллекции высший сан-себастьянский приз, «Золотую раковину». Озон — мастер экстравагантных жанровых миксов, поэтому пусть вас не сбивает с толку скучная аннотация, гласящая, что в центре сюжета две подруги-старушки: к одной из них, бывшей модели, дочь привозит в бургундскую деревню внука и оставляет на каникулы. Скорее всего, это криминальная семейная сатирическая трагикомедия. В главных ролях — Элен Венсан, Жозиан Баласко и Людивин Санье.

Наверняка не даст соскучиться Киёси Куросава, автор конкурсной «Змеиной тропы»: этот остросюжетный детектив снят в Париже с участием французских артистов Дамьена Боннара, Матьё Амальрика, Грегуара Колена и группы японских исполнителей. Британский ветеран Майк Ли покажет «Суровую правду»: тут можно предположить очередной виток философии и эстетики социального гуманизма, которыми славен этот почтенный автор. Каталонец Альберт Серра, напротив, излишками человеколюбия не страдает; его документальный фильм «Вечера одиночества», от начала до конца сосредоточенный на кровавом искусстве корриды, вряд ли стоит рекомендовать чувствительным зрителям.

В неожиданном качестве предстанет известный документалист Джошуа Оппенхаймер. Снятый им в датско-немецко-ирландско-итальянской копродукции фильм лаконично назван «Конец». Это мюзикл в стиле Бродвея «золотого века» об одной из последних семей на планете. Действие происходит в постапокалиптическом мире в роскошном бункере для выживших богачей, в главных ролях Тильда Суинтон и Майкл Шеннон.

Джиа Коппола, внучка знаменитого режиссера и продолжательница династии, тоже покажет семейную историю с элементами мюзикла. «Последняя танцовщица» — кино о постаревшей звезде танцевальных шоу, которую сыграла Памела Андерсон.

Парад сан-себастьянских звезд дополнит Джонни Депп, хорошо помнящий, что именно этот фестиваль поддержал его после тягостных судебных процессов и обличений. На сей раз он выступит в роли режиссера внеконкурсного фильма «Моди, три дня на крыльях безумия». На экране воспроизведены трое суток из жизни Амедео Модильяни, в фильме фигурируют также Морис Утрилло, Хаим Сутин, муза художника Беатрис Хастингс, арт-дилеры и коллекционеры, а фоном артистической драмы становится охваченный войной Париж 1916 года.