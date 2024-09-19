Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жемчужины в «Золотой раковине»

Открывается кинофестиваль в Сан-Себастьяне

В пятницу открывается 72-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Его программу комментирует Андрей Плахов.

Новый фильм Франсуа Озона «Когда наступает осень» — о двух старушках и их трагикомических приключениях

Новый фильм Франсуа Озона «Когда наступает осень» — о двух старушках и их трагикомических приключениях

Фото: FOZ

Новый фильм Франсуа Озона «Когда наступает осень» — о двух старушках и их трагикомических приключениях

Фото: FOZ

Фестиваль в Стране Басков —- последнее крупное кинособытие года, причисляемое к высшей категории «А». Здесь подводятся итоги фестивального киносезона: ведь больше мировых премьер практически не будет вплоть до Роттердама и Берлина — а это уже январь-февраль следующего года. Помимо премьер, в Сан-Себастьяне показывают почти все награжденные каннские фильмы — во внеконкурсной программе, которая называется «Жемчужины».

Попали в Сан-Себастьян и две-три избранные картины из его сильной конкурентки, Венеции. Речь идет прежде всего о награжденной там Специальным призом картине «Апрель» грузинки Деа Кулумбегашвили. Ее хорошо знают в Сан-Себастьяне: она победила здесь со своей предыдущей работой «Начало» четыре года назад. И, конечно, о новоиспеченном венецианском триумфаторе — фильме «Соседняя комната» Педро Альмодовара, традиционного гостя крупнейшего фестиваля, проходящего на территории Испании. В разгар сентябрьских кинопоказов ему исполнится 75 лет, и по этому случаю ему будет вручен почетный приз «Доностия».

В главном конкурсе в Сан-Себастьяне — несколько авторитетных режиссерских имен. На открытии состоится мировая премьера фильма француженки Одри Диван, победительницы Венецианского фестиваля 2021 года. Он называется «Эмманюэль» и представляет собой новое кинематографическое прочтение романа Эмманюэль Арсан. Предыдущая экранизация, которой как раз исполнилось полвека, давно стала культовой классикой эротического кино. Что ждет зрителей новой версии романа, превращенного в сценарий самой Одри Диван в сотрудничестве с Ребеккой Злотовски, можно лишь гадать, но наверняка в нее внесены феминистские коррективы.

С Сильвией Кристель, принцессой мужских грез 1970-х, будет конкурировать играющая главную роль в новой «Эмманюэли» Ноэми Мерлан — артистка совсем другого типа, интеллектуалка, имеющая также режиссерский опыт. А музыку к фильму (тоже вступая в рискованную конкуренцию с культовой версией) сочинили Евгений и Саша Гальперины — композиторы родом из России, живущие во Франции и успешно работающие на многих международных проектах.

Братья Гальперины — авторы партитуры к еще одной конкурсной ленте: «Когда наступает осень» Франсуа Озона, плодовитого режиссера, уже имеющего в своей коллекции высший сан-себастьянский приз, «Золотую раковину». Озон — мастер экстравагантных жанровых миксов, поэтому пусть вас не сбивает с толку скучная аннотация, гласящая, что в центре сюжета две подруги-старушки: к одной из них, бывшей модели, дочь привозит в бургундскую деревню внука и оставляет на каникулы. Скорее всего, это криминальная семейная сатирическая трагикомедия. В главных ролях — Элен Венсан, Жозиан Баласко и Людивин Санье.

Наверняка не даст соскучиться Киёси Куросава, автор конкурсной «Змеиной тропы»: этот остросюжетный детектив снят в Париже с участием французских артистов Дамьена Боннара, Матьё Амальрика, Грегуара Колена и группы японских исполнителей. Британский ветеран Майк Ли покажет «Суровую правду»: тут можно предположить очередной виток философии и эстетики социального гуманизма, которыми славен этот почтенный автор. Каталонец Альберт Серра, напротив, излишками человеколюбия не страдает; его документальный фильм «Вечера одиночества», от начала до конца сосредоточенный на кровавом искусстве корриды, вряд ли стоит рекомендовать чувствительным зрителям.

В неожиданном качестве предстанет известный документалист Джошуа Оппенхаймер. Снятый им в датско-немецко-ирландско-итальянской копродукции фильм лаконично назван «Конец». Это мюзикл в стиле Бродвея «золотого века» об одной из последних семей на планете. Действие происходит в постапокалиптическом мире в роскошном бункере для выживших богачей, в главных ролях Тильда Суинтон и Майкл Шеннон.

Джиа Коппола, внучка знаменитого режиссера и продолжательница династии, тоже покажет семейную историю с элементами мюзикла. «Последняя танцовщица» — кино о постаревшей звезде танцевальных шоу, которую сыграла Памела Андерсон.

Парад сан-себастьянских звезд дополнит Джонни Депп, хорошо помнящий, что именно этот фестиваль поддержал его после тягостных судебных процессов и обличений. На сей раз он выступит в роли режиссера внеконкурсного фильма «Моди, три дня на крыльях безумия». На экране воспроизведены трое суток из жизни Амедео Модильяни, в фильме фигурируют также Морис Утрилло, Хаим Сутин, муза художника Беатрис Хастингс, арт-дилеры и коллекционеры, а фоном артистической драмы становится охваченный войной Париж 1916 года.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...