Страховщику подложили свиней

«РСХБ-Страхование» хочет взыскать с производителя свинины «Идаванг», подконтрольного одноименному датскому холдингу, 0,5 млрд руб. Эту сумму компания получила ранее в качестве компенсации за вспышку африканской чумы свиней, из-за чего четыре года назад она лишилась более 36 тыс. голов скота. Юристы считают, что у страховщика есть шанс вернуть выплаченные средства, так как были выявлены нарушения производителем ветеринарных норм, приведшие к гибели свиней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел, «РСХБ-Страхование» через Арбитражный суд Псковской области взыскивает с ООО «Идаванг» (входит в одноименную агропромышленную группу) 539 млн руб. Эту сумму страховщик выплатил производителю в 2021 году, после того как на площадках компании из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) погибло более 36 тыс. голов. Однако сейчас «РСХБ-Страхование» считает, что за счет страховых выплат «Идаванг» «неосновательно обогатился».

Летом 2023 года страховщик в рамках спора с «Идаванг» уже пытался взыскать с администрации Псковской области 372 млн руб. Как следует из материалов дела, свиньи были изъяты местным правительством и утилизированы в целях предотвращения распространения болезни. Таким образом, согласно ст. 19 федерального закона «О ветеринарии», у «Идаванг» было право на компенсацию за счет бюджета РФ. Этот иск был отклонен в декабре 2023 года, и страховая компания подала апелляцию. В «РСХБ-Страховании», «Идаванг» и администрации Псковской области на запрос “Ъ” не ответили.

ГК «Идаванг» входит в датский холдинг Idavang A/S и занимается разведением свиней. По данным СПАРК, в 2023 году выручка группы превысила 2,22 млрд руб., чистая прибыль — 1,34 млрд руб. На 2018 год группа владела свинокомплексом в Ленинградской области мощностью 20 тыс. тонн свинины в год и Пскове на 10 тыс. тонн.

Ключевая сложность для агропредприятий в работе со страховыми компаниями заключается в подтверждении причин и размера страхового события, говорит директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. К примеру, страховщик может отказать в выплате, если выяснится, что на предприятии не соблюдались меры биозащиты.

По подсчетам участников рынка, с января по начало сентября 2024 года в России было уничтожено около 265 тыс. голов свиней, что вдвое больше год к году. Однако это все же меньше, чем было пять лет назад, так как сейчас предприятия отрасли инвестируют в безопасность, настаивает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По данным Россельхознадзора, с начала 2024 года по всей России зафиксировано 17 вспышек АЧС.

По данным Национального союза агрострахования (НСА), за январь—август 2024 года усредненный тариф по страхованию свиноводства с господдержкой составил 1,64% от страховой суммы, снизившись на 0,04 процентного пункта по сравнению с 2023 годом. Тем не менее президент НСА Корней Биждов замечает, что тарифы на страхование свиноводства выше, чем в других сегментах животноводства. Так, по оценке НСА, в птицеводстве с 2020 по 2024 год они находились в диапазоне 0,77–0,79%, в производстве крупного рогатого скота — 0,49–0,54%.

Партнер адвокатского бюро КИАП Мария Краснова отмечает, что ранее существовала практика положительных решений и взыскания с регионального правительства возникших из-за вспышек АЧС убытков в пользу собственника или страховщика, но в 2023 году такие случаи стали встречаться реже. Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева указывает, что в рамках дела «РСХБ-Страхование» против Псковской области у «Идаванг» были выявлены нарушения норм ветеринарного законодательства, при наличии которых в выплате страховой компенсации должно быть отказано. Это, по ее мнению, делает шансы на взыскание неосновательного обогащения с компании достаточно высокими.

Владимир Комаров, Юлия Пославская, Анна Занина