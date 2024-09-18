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Коммерсантъ FM
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Гектары пошли «Галсом»

Девелоперы скупают площадки в надежде на будущее жилье

Несмотря на падение спроса на новостройки после завершения программы льготной ипотеки, девелоперы продолжают инвестировать в покупку площадок для строительства жилья. ГК «Галс Девелопмент» приобрела на севере Москвы участок, где сможет построить комплекс до 110 тыс. кв. м стоимостью около 18 млрд руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Структуры ГК «Галс Девелопмент» ООО «Галс-Девелопмент» и «Галс Проф» 10 сентября 2024 года получили 99,9% и 0,1% соответственно в ООО «Войковская империя», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Последнее через ООО «ШТ-ШТ» владеет бизнес-центром «На Войковской» на 7,1 тыс. кв. м и 3 га под ним в Старопетровском проезде у одноименной станции метро на севере Москвы. Застройщик отказался от комментариев. С предыдущим учредителем «Войковской империи» Евгением Декманом связаться не удалось.

В портфеле «Галс Девелопмент» 3,75 млн кв. м различной недвижимости в Москве и Подмосковье. Владельцем девелопера до 2022 года была группа ВТБ, сейчас бенефициары компании не раскрываются.

Застройщик мог приобрести площадку на севере столицы за 2 млрд руб., оценивает директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский не исключает, что сделка была для сторон не денежной, а «Галс» мог получить актив в обмен на долю в будущем проекте. На этой площадке девелопер сможет построить 90–115 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, инвестировав 16–18 млрд руб., подсчитал господин Рывкин.

По мнению эксперта, актив особенно интересен вместе с соседним участком на 1,7 га, выкупленным застройщиком весной 2024 года. Там будет построен деловой квартал общей площадью более 100 тыс. кв. м, сказано на сайте девелопера. Застройщики вкладываются в строительство офисов, рассчитывая получить от мэрии Москвы льготы при смене вида разрешенного использования земли для жилищных проектов, констатирует директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрей Трубачев.

Виктор Адамов, гендиректор «Галс-Девелопмент», в интервью «Ведомостям» в октябре 2022 года:

«В текущий момент смотрим много площадок… Но признаюсь, что мы очень активно торгуемся».

Последнее время интерес инвесторов к площадкам под жилье растет. По подсчетам IBC Real Estate, с января по середину сентября 2024 года девелоперы вложили в такие активы по всей России 173 млрд руб., что на 17% больше год к году. Это идет вразрез с сокращающимся спросом на жилые новостройки после отмены массовой программы льготной ипотеки. По подсчетам Dataflat.ru, в августе 2024 года объем продаж в новостройках Москвы и Подмосковья сократился на 53% год к году, до 404 тыс. кв. м. По словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, от покупки участка до старта строительства пройдет не менее полутора—двух лет, к этому моменту ситуация со спросом может измениться в лучшую сторону.

Продажи площадок по программам КРТ выросли на порядок

К тому же на завершение программы льготной ипотеки наиболее болезненно отреагировал сегмент массового жилья. По подсчетам «Яндекс Недвижимости», средние цены в московских новостройках комфорт-класса в августе по сравнению с июлем сократились на 5,5%, до 293 тыс. руб. за 1 кв. м, в то время как площади бизнес-класса подорожали на 1,6%, до 408 тыс. руб., в элитном сегменте — на 0,3%, до 611 тыс. руб. Жилье высокобюджетных форматов часто выполняет роль инвестиционного, а ипотечные программы не оказывают влияния на спрос в этом сегменте недвижимости, поясняет коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

До конца года возможно некоторое затишье как со стороны девелоперов, так и финансовых партнеров, которые будут наблюдать за складывающейся ситуацией в отношении инфляции и динамики спроса на новостройки и исходя из этого корректировать свою стратегию, считает партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Уже сейчас можно говорить о формировании отложенного спроса на жилье на первичном рынке, который будет реализован при снижении ключевой ставки и росте доступности рыночной ипотеки, резюмирует основатель сервиса новостроек BnMAP.pro Ирина Доброхотова.

Дарья Андрианова

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