Сборы российских страховщиков жизни в первом полугодии увеличились на 42,2%

Сборы по договорам страхования жизни в первом полугодии 2024 года увеличились на 42,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные (.pdf) Центробанка. Общая сумма сборов за шесть месяцев составила 487,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Выплаты по страхованию жизни за указанный период увеличились на 11,6%, до 251,3 млрд руб. Уровень выплат по всем линиям страхования жизни составил 51,6% по сравнению с 65,7% годом ранее.

В первом полугодии увеличились сборы по договорам накопительного страхования жизни (+95%, до 292,2 млрд руб.) и договорам инвестиционного страхования жизни (+86%, до 145,9 млрд руб.). Кредитное страхование и рисковое страхование жизни в то же время показали снижение на 58,4% и 36,1% соответственно.

Страховщики в первые шесть месяцев 2024 года заявили о 934,7 тыс. страховых случаев (+5,4%). Страховые выплаты были выданы в 744,9 тыс. случаев (+3,9%). Число отказов выросло на 39,7% и достигло 73,3 тыс. Средний размер выплат составил 262,9 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «В долгий ящик».

Петр Бузлаев