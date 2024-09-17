Сборы российских страховщиков жизни в первом полугодии увеличились на 42,2%
Сборы по договорам страхования жизни в первом полугодии 2024 года увеличились на 42,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные (.pdf) Центробанка. Общая сумма сборов за шесть месяцев составила 487,4 млрд руб.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Выплаты по страхованию жизни за указанный период увеличились на 11,6%, до 251,3 млрд руб. Уровень выплат по всем линиям страхования жизни составил 51,6% по сравнению с 65,7% годом ранее.
В первом полугодии увеличились сборы по договорам накопительного страхования жизни (+95%, до 292,2 млрд руб.) и договорам инвестиционного страхования жизни (+86%, до 145,9 млрд руб.). Кредитное страхование и рисковое страхование жизни в то же время показали снижение на 58,4% и 36,1% соответственно.
Страховщики в первые шесть месяцев 2024 года заявили о 934,7 тыс. страховых случаев (+5,4%). Страховые выплаты были выданы в 744,9 тыс. случаев (+3,9%). Число отказов выросло на 39,7% и достигло 73,3 тыс. Средний размер выплат составил 262,9 тыс. руб.
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