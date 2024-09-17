«Непросто будет возродить семью братских народов»

Правящая партия Грузии не исключает, что принесет извинения Южной Осетии за военные действия 2008 года. Оппозиция уже назвала подобные инициативы предательством, 16 сентября в стране прошли протестные акции. Тем временем США расширили санкции против грузинских официальных лиц за нарушения прав человека. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обстановка в республике постепенно накаляется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выступил на предвыборном митинге в Гори. Среди прочего политик, которого называют теневым правителем Грузии, обещал устроить большой процесс над Михаилом Саакашвили и его ныне оппозиционным «Единым национальным движением» за то, что они под диктовку внешних сил развязали войну против Южной Осетии в 2008 году. Видимо, инициировать его планируется после победы на парламентских выборах 26 октября. По мнению политика, по итогам суда можно будет официально извиниться перед осетинскими братьями и сестрами и затем теоретически пригласить их всех в единую Грузию, которая займет достойное место в европейской семье народов.

Оппозиция обвинила Иванишвили в предательстве. Не все разделяют данную точку зрения. В стране прошли митинги, правда, не очень многочисленные. Считается, что стороны копят силы и энергию на выборы. В этой инициативе обращает на себя внимание некое противоречие: с одной стороны, внешние силы (читай: Запад) — враги, а с другой — все вместе идем в Европу. С мест сообщают, что предвыборные плакаты «Грузинской мечты» стилизованы под цвета и символику ЕС. То есть партия как бы пророссийская, но европейские недружественные ценности поддерживает.

Итак, перспектива предлагается следующая: после победы Иванишвили проходит тот самый процесс. Михаил Саакашвили отправляется надолго в тюрьму. Его партия как виновник войны подлежит роспуску. Республика Грузия извиняется перед осетинами, они с радостью возвращаются в общую грузинскую семью и живут, как в старом добром СССР, весело и безмятежно. В свою очередь, старший брат — Россия — всегда поможет, здесь уж сомневаться не приходится. Однако Южная Осетия так же, как и Абхазия, официально признаны Российской Федерацией как независимые государства, и не только ею одной.

Понятно, что, если они изъявят желание вернуться в «правильную» семью народов, Москва, может, и согласится. Но как быть с Европейским союзом, в который грузины так сильно хотят вступить, что даже правящая партия вынуждена с этим считаться?

Это во-первых. А во-вторых, есть некоторые основания полагать, что по крайней мере Абхазия в последнее время стала чаще России противоречить. И за это к ней принимаются меры, можно сказать, воспитательного характера. Привыкли они, похоже, к независимости.

А что же Брюссель? Евросоюз приостановил прием Грузии в объединение. Причина — нашумевший закон об иноагентах. Там считают, что это калька с российского документа. Вместе с тем статус кандидата в ЕС у страны не отозван. Однако можно предположить, что данное решение будет в итоге принято, в частности, в том случае, если указанные выше предвыборные обещания будут воплощены в жизнь. Что можно здесь сказать? Кавказ — дело тонкое. Сейчас такое время, очень сложно усидеть сразу на многих стульях. Непросто будет, похоже, Бинзине Григорьевичу возродить семью братских народов.

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