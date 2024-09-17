Маткапитал со сдачей

Россияне, не потратившие всю сумму положенного им материнского капитала, вскоре смогут получить остаток в виде единовременной выплаты — в случае если он не превышает 10 тыс. руб. Такое постановление принято правительством РФ. Как пояснили в Социальном фонде, неистраченные остатки материнского капитала есть у 630 тыс. семей, ранее получивших соответствующий сертификат — всего за время действия программы было выдано 14 млн таких документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Единовременную выплату из средств материнского капитала на любые цели можно будет оформить на портале «Госуслуги» — в случае если его остаток составляет менее 10 тыс. руб. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа материнского капитала стартовала в 2007 году и изначально предполагала выдачу сертификата на 250 тыс. руб. за рождение второго ребенка или последующих детей. Потратить средства можно было на дошкольное обучение ребенка, улучшение жилищных условий, товары и услуги для ребенка-инвалида с момента его рождения, а по истечении трех лет — на формирование пенсии его матери. Это позволяло в целом предотвратить злоупотребления этими средствами и проконтролировать их использование.

Отметим, что официальные оценки эффекта программы на показатели рождаемости правительство так и не представило — в 2010–2014 годах Росстат зафиксировал увеличение числа рождений в пересчете на одну женщину, однако достоверных свидетельств того, что это именно эффект от введения маткапитала, а не сдвиг календаря рождаемости, нет.

Впоследствии условия программы не раз менялись, чтобы адаптировать ее к трансформирующимся целям социальной политики. После 2016 года список ситуаций, в которых семьи могут потратить маткапитал, был расширен, а с 2020 года он стал выплачиваться и за первого ребенка. Сейчас размер выплат на первого ребенка составляет 630,4 тыс. руб. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго и при этом не было трат по сертификату, то сумма достигает 833 тыс. руб. Доплата на второго ребенка, если ранее уже была получена выплата при рождении первого, составляет 202,6 тыс. руб.

За время действия программы сертификаты получили более 14 млн российских семей. Совокупные расходы федерального бюджета на финансирование выплаты составили более 10 трлн руб. Большинство получателей, по данным Социального фонда, потратили деньги на покупку недвижимости.

При этом, по данным фонда, примерно 630 тыс. семей не израсходовали положенные им средства полностью — и теперь, согласно постановлению правительства, смогут получить остатки в виде единовременной выплаты. Эта опция будет доступна тем, у кого осталось на специальном счету менее 10 тыс. руб.

Как пояснили в Минцифры, единовременную выплату можно будет оформить на портале «Госуслуги». «Семьи, которым положена такая выплата, получат уведомление от Социального фонда России через "Госуслуги"»,— сообщили в министерстве. Как пояснила пресс-служба правительства, заявление на получение остатка будет рассмотрено в течение десяти рабочих дней, перечисление средств займет не более пяти рабочих дней.

Анастасия Мануйлова