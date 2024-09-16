Кофе с дорогим привкусом

Биржевые цены на кофе взлетели до рекордного уровня за 13 лет. Как пишет Bloomberg, ожидаемый неурожай у крупнейшего экспортера, Бразилии, привел к подорожанию фьючерсов на арабику примерно на 40% за год. Килограмм зерен стоит почти $6. В Южной Америке сильнейшая засуха за последние десятилетия, и количество осадков в тех в районах, где выращивается арабика, постоянно ниже нормы еще с начала сухого сезона в апреле. Более дешевый сорт робуста тоже в дефиците.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Параллельно кофейная индустрия страдает от перегруженности портов, перебоев с логистикой, а также плохих урожаев во Вьетнаме, где летом 2024 года зафиксирована рекордная жара. И даже если следующий сезон будет лучше, заметно цены уже не упадут, считает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия: «Мы находимся в полосе высоких цен на кофе уже последние несколько лет. Во второй половине сентября должно стать более или менее понятно по погодным условиям, будет следующий урожай хорошим или нет.

При благоприятных условиях в Бразилии стоимость кофе стабилизируется на относительно высоком уровне или даже может чуть-чуть снизиться. Если кофе на мировом рынке растет, то стоимость его увеличивается везде, во всех странах, и здесь чудес не бывает. Конечно, когда вы покупаете кофе по всему миру, вы можете играть на определенных условиях, но серьезно и существенно это вряд ли возможно. Основные поставки у нас идут из двух стран — это Вьетнам и Бразилия. Повлиять на этот баланс вряд ли получится».

Как подсчитали аналитики Quick Resto, за год чашка кофе в российских заведениях в среднем стала дороже на 9%. Причем стоимость самого популярного варианта — капучино объемом 300 мл — выросла на 23%. Теперь из-за высоких биржевых цен на арабику и робусту, скорее всего, пострадают те, кто варит кофе дома, считает совладелец сети Take&Wake Алексей Петропольский: «Кофе, который продается в кофейнях, тоже подорожает, но незначительно, поскольку стоимость молотого зерна в чашке составляет 5-7% от общей цены.

Что касается розничных магазинов, если еще два года назад можно было найти 1 кг кофе от 400 руб. до 700 руб., то сегодня — от 700 руб. до 3 тыс. руб. И мы увидим ту же наценку — 30-40%. Все будет зависеть напрямую от биржевой цены. Котировки выставляются сегодня, а кофе приходит только через три месяца.

Закупать сорта похуже или искать какие-то другие пути у кофеен не получится, так как возвратность клиентов там составляет 70%. И если потерять в качестве, то люди пойдут в другую кофейню. Последние два года все просто поднимаю цены, и пока что остановиться нельзя. Сейчас стараются открывать новые страны для закупок. Бразилия всегда была традиционной, Танзанию реже возили. Сейчас Танзанию и Кению берут на ура, возят и Эфиопию. Раньше в России это был только дегустационный кофе. Зерна берут везде, где можно их купить».

По данным Россельхозбанка, среднестатистический россиянин выпивает около 300 чашек чистого кофе в год — то по 60 литров на человека. 30 лет назад объем потребления был в 10 раз меньше.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".