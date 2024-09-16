Владислав Бакальчук ставит знак

Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB. Согласно реестру Роспатента, обращение было направлено 13 сентября. Товарный знак представляет собой квадрат, в котором размещена пирамида фиолетового цвета на розовом и желтом фоне и три заглавные буквы. По словам Бакальчука, таким образом он хочет не допустить переименования компании РВБ — совместного предприятию Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сможет ли Владислав Бакальчук зарегистрировать такой торговый знак? Руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев в этом сомневается: «Из того, что я сейчас вижу по запросу, то, что подано на регистрацию особого обозначения со словесным элементом РВБ: квадрат, треугольник, цвета. Это не позволяет однозначно установить, что знак в принципе будет зарегистрирован.

У нас есть запрет на регистрацию обозначений, не обладающих различительной способностью, и Роспатент довольно часто к таким обозначениям относит простые геометрические фигуры или словесные элементы, не образующие слов аббревиатуры. Иногда заявителям удается доказать приобретение различительной способности в результате использования этого знака или в результате наличия каких-то других элементов в товарном знаке».

Wildberries и Russ объявили об объединении в середине июня. Компания РВБ была зарегистрирована в июле. Маркетплейс передал свои домены новой организации и в начале августа завершил объединение. Этот факт Роспатент также учтет при рассмотрении заявки Владислава Бакальчука, отмечает юрист по интеллектуальной собственности Анна Никитова: «Только буквы могут быть признаны неохраняемыми элементами.

Очень важно доказать, что это композиционно формирует единый товарный знак, который будет узнаваем на рынке. Если же смотреть в объеме еще и всех остальных вопросов по поводу развода и компании отдельно Wildberries, то юридически в настоящий момент только, возможно, в комплексной какой-то стратегии это позволит какой-то довод аргументировать.

Потому что так это ни на что другое влиять не может. Единственное, что дает этот товарный знак, это право ему самому маркировать продукцию либо использовать ее при оказании каких-либо услуг в своей деятельности и запрещать другим лицам использовать аналогичную аббревиатуру. Но дело в том, что, учитывая, что там компания ООО «РВБ» уже существует на рынке давно, то в любом случае у них будет преимущественное право по использованию этого наименования».

Как отмечают юристы, регистрацию товарного знака могут признать недействительной — из-за отсутствия понятной бизнес-цели. В споре за обозначение РВБ сможет заявить, что целью регистрации было желание помешать объединенной компании.

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Анжела Гаплевская