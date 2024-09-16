Расхитители на связи
Аванс, перечисленный строителю объекта Минобороны, украли почти полностью
Полиция расследует масштабные хищения при строительстве Центра управления связи Минобороны РФ. По предварительной версии, из 2,9 млрд руб., полученных красноярской фирмой-подрядчиком ООО «ЕРСМ Сибири» в качестве аванса, свыше 2,5 млрд руб. якобы были похищены под видом закупки материалов и выполнения работ. В понедельник гендиректора «ЕРСМ Сибири» и совладельца компании Романа Безрукова задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Главное следственное управление ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о хищении у Минобороны РФ более 2,5 млрд руб. при строительстве Центра управления связи. Об этом «Ъ» рассказали источники, знакомые с ходом следствия.
По предварительным данным, осенью 2020 года Минобороны РФ заключило с ФГУП «Главное военное строительное управление №4» контракт общей стоимостью 6,8 млрд руб. на строительство Центра управления связи в Хабаровском крае. Выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы взялась красноярская компания «ЕРСМ Сибири», которой с 26 мая 2021 года по 7 сентября генподрядчик, военное ФГУП, перечислило аванс в размере 2 млрд 914 млн руб.
ООО «ЕРСМ Сибири» было зарегистрировано в Красноярске в 2012 году. Компания ведет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации в этих областях. По данным сайта «ЕРСМ Сибири», ООО оказывает услуги проектирования и инжиниринга, ведет строительно-монтажные и наладочные работы, занимается управлением строительством.
По сведениям «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ООО составляет 100 тыс. руб., его совладельцами в равных долях указаны Роман Безруков и Андрей Иванов. Согласно сайту компании, Роман Безруков занимает пост гендиректора. «ЕРСМ Сибири» реализует проекты во многих регионах России. В числе заказчиков: «Федеральная сетевая компания — Россети», АО «Россети Мобильные ГТЭС», АО «Южные электрические сети Камчатки» и др. В 2023 году выручка от продаж составила 705,34 млн руб., убыток — 188,8 млн руб.
В марте 2023 года в связи с невыполнением обязательств контракт с «ЕРСМ Сибири» был расторгнут. На этом момент готовность Центра управления связи составляла только 6%.
Следствие предполагает, что 2 млрд 535 млн руб. из этой суммы были похищены с помощью фиктивных финансовых операций, под видом закупок материалов и выполнения работ.
В дальнейшем средства, считают силовики, были выведены через банковские счета аффилированных с гендиректором «ЕРСМ Сибири» Романом Безруковым фирм.
Госконтрактом заинтересовались сотрудники управления «К» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, красноярского и хабаровского главков полиции. На основании их материалов в отношении Романа Безрукова и неустановленных лиц следователи завели уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).
В понедельник главу компании задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По данным источников, на днях топ-менеджеру изберут меру пресечения. О том, какую линию защиты он выбрал, пока неизвестно. Получить комментарий компании не удалось, ее телефон не отвечал.