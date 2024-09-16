Расхитители на связи

Полиция расследует масштабные хищения при строительстве Центра управления связи Минобороны РФ. По предварительной версии, из 2,9 млрд руб., полученных красноярской фирмой-подрядчиком ООО «ЕРСМ Сибири» в качестве аванса, свыше 2,5 млрд руб. якобы были похищены под видом закупки материалов и выполнения работ. В понедельник гендиректора «ЕРСМ Сибири» и совладельца компании Романа Безрукова задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Главное следственное управление ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о хищении у Минобороны РФ более 2,5 млрд руб. при строительстве Центра управления связи. Об этом «Ъ» рассказали источники, знакомые с ходом следствия.

По предварительным данным, осенью 2020 года Минобороны РФ заключило с ФГУП «Главное военное строительное управление №4» контракт общей стоимостью 6,8 млрд руб. на строительство Центра управления связи в Хабаровском крае. Выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы взялась красноярская компания «ЕРСМ Сибири», которой с 26 мая 2021 года по 7 сентября генподрядчик, военное ФГУП, перечислило аванс в размере 2 млрд 914 млн руб.

ООО «ЕРСМ Сибири» было зарегистрировано в Красноярске в 2012 году. Компания ведет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации в этих областях. По данным сайта «ЕРСМ Сибири», ООО оказывает услуги проектирования и инжиниринга, ведет строительно-монтажные и наладочные работы, занимается управлением строительством.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ООО составляет 100 тыс. руб., его совладельцами в равных долях указаны Роман Безруков и Андрей Иванов. Согласно сайту компании, Роман Безруков занимает пост гендиректора. «ЕРСМ Сибири» реализует проекты во многих регионах России. В числе заказчиков: «Федеральная сетевая компания — Россети», АО «Россети Мобильные ГТЭС», АО «Южные электрические сети Камчатки» и др. В 2023 году выручка от продаж составила 705,34 млн руб., убыток — 188,8 млн руб.

В марте 2023 года в связи с невыполнением обязательств контракт с «ЕРСМ Сибири» был расторгнут. На этом момент готовность Центра управления связи составляла только 6%.

Следствие предполагает, что 2 млрд 535 млн руб. из этой суммы были похищены с помощью фиктивных финансовых операций, под видом закупок материалов и выполнения работ.

В дальнейшем средства, считают силовики, были выведены через банковские счета аффилированных с гендиректором «ЕРСМ Сибири» Романом Безруковым фирм.

Госконтрактом заинтересовались сотрудники управления «К» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, красноярского и хабаровского главков полиции. На основании их материалов в отношении Романа Безрукова и неустановленных лиц следователи завели уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

В понедельник главу компании задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По данным источников, на днях топ-менеджеру изберут меру пресечения. О том, какую линию защиты он выбрал, пока неизвестно. Получить комментарий компании не удалось, ее телефон не отвечал.

Константин Воронов, Валерий Лавский, Новосибирск