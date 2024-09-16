Зарубежные СМИ: Как очередное покушение на Дональда Трампа скажется на предвыборной кампании?

ВСУ отрицают связь с подозреваемым по делу о покушении на Трампа. Украинские военные заявили CNN, что Райан Уэсли Раут несколько раз писал им, и его сообщения можно охарактеризовать как цитата «бредовые идеи». Человек, который, предположительно, покушался на кандидата в президенты США, — 58-летний строитель с Гавайев, пишет New York Post. Издание уточняет, что он поддерживает Украину, посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. 15 сентября в Уэст-Палм-Бич Раут направил дуло винтовки на Трампа, который играл в гольф в собственном клубе. Он пытался скрыться на внедорожнике, но вскоре был задержан в соседнем округе. На месте покушения был обнаружен, предположительно, автомат Калашникова с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и камера GoPro. В местной полиции рассказали, что выстрелы раздались в 300-450 метрах от республиканца. К расследованию подключилось ФБР, сообщает телеканал Fox News. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Bello, Reuters Фото: Marco Bello, Reuters

Агентство Reuters обнаружило в соцсетях три профиля Райана Уэсли Раута. Из постов видно, что Раут — ярый сторонник Украины. Сохранились посты, где он пытается вербовать афганских бойцов для отправки на фронт, представляясь неофициальным посредником Киева. В 2022 году он посещал Украину и публиковал фотографии оттуда. Также он призывал сжечь Кремль дотла. Сам Раут занимается строительством. Несколько лет назад основал свою компанию на Гавайях, которая возводит складские помещения и небольшие жилые дома. В поле зрения правоохранителе попадал лишь однажды больше 20 лет назад. Его арестовали за то, что при проверке полиции он положил руку на огнестрельное оружие. Также Раута штрафовали за неуплату налогов.

Но ситуация с Дональдом Трампом может развернуть весь ход президентской гонки, и без того весьма драматичной и хаотичной, пишет Bloomberg. Инцидент наверняка быстро отвлечет внимание американцев от выступления на дебатах на прошлой неделе. После них команда кандидата увязла в спорах о том, едят ли мигранты в Огайо кошек и собак. Кроме того, прямо перед тем, как отправится на то самое поле для гольфа, Трамп написал в соцсетях, что ненавидит Тейлор Свифт. Поп-звезда, которая сейчас на пике мировой славы, несколько дней назад заявила, что поддерживает Камалу Харрис. Все это дало перевес симпатий американцев в сторону кандидата от демократов. Но эпизод во Флориде может перезагрузить шаткую конструкцию этой избирательной кампании.

А издание Business Insider приводит слова экспертов по безопасности о том, что увлечение экс-президента гольфом очень осложняет работу Секретной службы — на открытом воздухе трудно защищать потенциальную цель. Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social поблагодарил всех за переживания и добрый пожелания, отметив, что это был «безусловно, интересный день»

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