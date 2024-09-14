Главу РЖД выдвинули на пост президента объединенной Федерации гимнастики
Глава РЖД Олег Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации по гимнастическим видам спорта, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он отметил, что министерство поддерживает его назначение, и назвал выдвижение господина Белозерова хорошей новостью для гимнастики.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Господин Дегтярев рассказал, что они давно знакомы с главой РЖД и вместе работали «на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог». По его словам, РЖД очень много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной. Компания также поможет «в разработке нормативной базы в соответствии с вызовами времени».
Сам господин Белозеров назвал свое выдвижение на должность большой честью и пообещал «сделать все для гимнастики». «РЖД — это самый большой работодатель. У нас самое большое спортивное сообщество. Моя задача — административно помочь всем организациям после объединения и создать условия для развития»,— сказал глава РЖД (цитата по «РИА Новости»).
В начале сентября руководящие органы гимнастических федераций решили объединиться в Федерацию гимнастики России. В нее вошли Федерация спортивной гимнастики (ФСГР), Федерация прыжков на батуте, Федерация спортивной акробатики, Всероссийская федерация спортивной аэробики и Всероссийская федерация художественной гимнастики. С предложением объединиться выступил президент ФСГР Василий Титов. Глава Минспорта говорил, что это поможет снизить управленческие расходы, а дополнительные средства направят на развитие детско-юношеского спорта и подготовку резерва.